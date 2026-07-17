Il y a quelques semaines, le secteur des semiconducteurs pouvait se targuer de faire huit pas en avant pour un pas en arrière en bourse. Actuellement, c'est plutôt un pas en avant, deux pas en arrière. Les optimistes appellent ça une saine consolidation. Les pessimistes considèrent plutôt que c'est le début d'une sévère correction.

En réalité, il y a déjà eu une belle purge. L'indice KOSPI coréen, baromètre de la libido des investisseurs pour l'intelligence artificielle, a une sale gueule. Il est monté à 9 114 points le 18 juin dernier. Un mois plus tard, il s'apprête à clôturer autour de 6 800 points, soit -25% en quatre semaines. Certes, son bilan 2026, +55% malgré le plongeon, continue à faire des envieux. Mais pose aussi la question de la suite. Autre illustration, Kioxia, la star japonaise des puces-mémoire, ex-filiale de Toshiba, qui a fait son retour en bourse fin décembre 2024. La société était devenue la première capitalisation japonaise mi-juin dernier. Depuis, elle a perdu la moitié de sa valeur. Malgré ça, le titre a quand même quintuplé depuis le début de l'année. Mais comme pour le KOSPI, les performances passées ne garantissent pas la performance future. La passe est très difficile pour le secteur.

Les semiconducteurs agissent actuellement comme des faiseurs de tendance en bourse, un peu comme le quintet Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft et Meta en leur temps. Leur méforme pèse sur le moral des troupes. Ce qui pose problème, c'est le sentiment de fuite en avant de l'écosystème : il faut dépenser à tout prix pour ne pas rater la révolution en cours, sans trop se préoccuper du retour sur investissement. On fera les comptes après. Mais le marché a quand même quelques fondamentaux, notamment celui de valoriser une certaine visibilité sur qui va gagner ou perdre à la fin. Quand tout est trop flou, ça coince. Les gagnants évidents de court et moyen terme, comme l'industrie des semiconducteurs, a déjà fait le plein. Les investisseurs commencent à se projeter sur l'après pic de demande, en ayant du mal à savoir qui en profitera à coup sûr.

A cela, s'ajoutent quelques mauvaises nouvelles de début d'été. La reprise des hostilités à Ormuz prive le marché d'un vrai soupir de soulagement sur l'évolution des taux directeurs. Le regain de vigueur du pétrole n'augure en effet rien de bon pour l'inflation. Du côté des entreprises, si les firmes de Wall Street ont fait leur beurre de la frénésie acheteuse, quelques mauvaises nouvelles ont commencé à émailler les publications. IBM a réduit ses prévisions. Netflix a réduit ses prévisions. Google repousserait la sortie de son nouveau modèle phare d'IA de plusieurs mois. TSMC, malgré ses résultats flamboyants, a aussi annoncé qu'il faudra dépenser plus pour alimenter la fuite en avant dont j'ai parlé un peu avant. Le marché en a un peu marre, de toutes ces dépenses dont la rentabilité future est sujette à caution. Bloomberg chiffrait à 725 milliards de dollars les investissements prévus cette année par le quatuor Microsoft, Amazon, Alphabet et Meta pour nourrir leurs ambitions dans l'IA. "Show me the money", hurlait Cuba Gooding Jr à Tom Cruise dans Jerry Maguire. Les investisseurs voient l'argent, mais ils veulent surtout voir les bénéfices. Il va finir par falloir faire sortir le gourou Jensen Huang de ses vacances médiatiques...

Bref, hier, le Nasdaq 100 a bouclé sur une troisième baisse en quatre séances, plombé par son vaste compartiment des semiconducteurs. Les secteurs plus traditionnels ont tenu la baraque. D'ailleurs, sept des dix principaux secteurs étaient dans le vert, deux étales et un seul, la technologie, en berne. Le S&P 500, plus diversifié que le Nasdaq, n'a glissé que de 0,5%. En Europe, les indices sont restés proches de l'équilibre. Le Stoxx Europe 600 a fait des sauts de puce haussiers dernièrement et reste au contact de son record. Parfois, l'absence d'un énorme contingent de valeurs technologiques a du bon.

La dernière séance de la semaine (qui est aussi celle de la compensation de juillet, troisième vendredi du mois oblige) sera dominée par les résultats d'entreprises, car le calendrier macro est assez léger. Après la déception Netflix, il y aura ce matin beaucoup d'entreprises scandinaves et un acteur du luxe, Burberry, avant trois financières aux Etats-Unis à la mi-journée. Les financiers surveillent aussi le yen, qui navigue sur ses planchers de 40 ans malgré les rumeurs d'intervention de soutien de la Banque du Japon.

En Asie-Pacifique, la fin de semaine est teintée de rouge vif. Le Japon chute de 3,5% et la Corée du Sud et Taiwan de 6%. L'Inde, comme souvent, est le seul marché à contre-courant avec une hausse de 0,7%. L'indice régional MSCI AC Asie Pacifique perd 3%. L'Europe est attendue en baisse.

Pour terminer cette première partie, mon équipe et moi tenions à vous remercier pour avoir sélectionné Zonebourse comme source préférée sur Google. Vous étiez tellement nombreux. On ne s'y attendait pas. Ça fait chaud au cœur. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas, ça nous aide à rester au top dans un paysage médiatique qui souffre actuellement.

Les temps forts économiques du jour

L'agenda macro :

11h00 : Inflation zone euro juin 2026 (Zone euro)

16h00 : NAHB — indice de confiance des constructeurs juillet 2026 (Etats-Unis)

Le reste de l'agenda ici.

Les grands indicateurs macros (les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel) :

Les principaux changements de recommandations

Atlas Copco : ABG Sundal Collier passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 200 SEK à 225 SEK. SB1 Markets passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 190 SEK à 225 SEK.

ABB Ltd : DNB Carnegie passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 1080 SEK à 1110 SEK. Pareto Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 1100 SEK à 1150 SEK. SB1 Markets passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 1050 SEK à 1100 SEK.

Arcelormittal : Zacks maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 67 à 71 USD.

ASML Holding : Haitong International Research maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 1657 à 2045 USD.

Compagnie Financiere Richemont : Grupo Santander maintient une recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 200 à 210 CHF.

CSG : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 30 à 25 EUR.

Delivery Hero : UBS dégrade d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 45 EUR à 41,50 EUR.

Eiffage : Citi maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 155 à 152 EUR.

Elia Group : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 155 à 162 EUR.

Integrafin Holdings : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 360 GBX à 440 GBX.

Northumbrian Water : Keefe Bruyette & Woods passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours relevé de 650 GBX à 735 GBX.

Outokumpu : SEB Bank dégrade d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 6,50 EUR à 6,10 EUR.

Partners Group Holding : Goldman Sachs maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours réduit de 860 à 770 CHF.

Philips : Zacks dégrade de neutre à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 29 USD à 23 USD.

Publicis Groupe : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation alléger avec un objectif de cours relevé de 95,50 à 98,10 EUR. Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 112 à 116 EUR.

Sodexo : AlphaValue/Baader Europe passe d'alléger à vendre avec un objectif de cours relevé de 43,70 EUR à 55,20 EUR. JP Morgan maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 46 à 54 EUR.

Trelleborg : ABG Sundal Collier passe de vendre à conserver avec un objectif de cours relevé de 370 SEK à 415 SEK.

Tikehau Capital : Jefferies maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 25 à 24 EUR.

Zehnder Group : Oddo BHF démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 84 CHF.

En France

Annonces importantes (et moins importantes... Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Dassault Systèmes serait en discussions pour racheter ArisGlobal, spécialiste des logiciels d'essais cliniques, pour 2 MdsUSD, selon le FT.

Le groupe Carso de Carlos Slim rachète la participation de TotalEnergies dans un bloc offshore au Mexique.

Hermès International inaugure un nouveau magasin dans un centre commercial américain

Vinci enregistre une baisse du trafic passagers au deuxième trimestre.

Aéroports de Paris revoit à la baisse sa prévision annuelle de trafic à Paris.

DBV Technologies réduit sa perte nette au deuxième trimestre.

Lumibird entre en négociation exclusive en vue de la cession de sa division médicale à IPG Photonics.

Fitch Ratings confirme sa notation sur Kaufman & Broad.

Wallix confirme ses objectifs 2026.

Les principales publications du jour: Xilam Animation.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

D'Amérique du Nord

Netflix voit sa croissance ralentir et abaisse ses prévisions 2026, le titre chute de 9% hors séance.

Intuitive Surgical chute de 11% hors séance après ses trimestriels.

Alphabet recule après des informations sur un retard de Gemini 3.5 Pro

SpaceX a interrompu jeudi la mission de la fusée Starship après que certains de ses moteurs n'ont pas démarré. Le titre a clôturé hier sous son cours d'IPO, après huit baisses au cours des neuf dernières séances.

Micron sécurise ses ventes avec de nouveaux accords d'approvisionnement long terme dans l'automobile, notamment avec Qualcomm et Harman.

Coca-Cola suspend la production de Fairlife aux Etats-Unis suite à une attaque au rançongiciel.

Les Etats-Unis dirigeront l'enquête sur la défaillance moteur d'un Boeing 737 de Ryanair au-dessus de la Grèce.

Boeing et Airbus au coude-à-coude pour une potentielle commande de monocouloirs de SMBC

Pfizer suspend la commercialisation de la crème vaginale Premarin en Inde pour des raisons d'approvisionnement.

Lockheed Martin décroche un contrat de 101,8 MUSD auprès de l'US Air Force.

Les principales publications du jour: The Travelers Companies, Truist Financial, Fifth Third Bancorp.

D'Asie et d'ailleurs

Kioxia a perdu la moitié de sa valeur depuis le pic du 23 juin, qui en avait fait la première capitalisation japonaise.

TSMC confirme le lancement de la production de masse du procédé A14 pour 2028.

BYD signe un partenariat de trois ans avec le Paris Saint-Germain en tant que sponsor automobile.

Les électriciens de BHP votent la grève sur un hub majeur d'exportation de minerai de fer en Australie.

Vale adopte la technologie de contrôle des trains de Wabtec au Brésil.

Maruti Suzuki condamné à remplacer un véhicule ou à verser des dommages-intérêts dans une affaire liée au carburant E20.

Honda met fin à la commercialisation de son dernier modèle électrique aux Etats-Unis.

Seven & i confirme des discussions pour une prise de participation dans le polonais Zabka.

Inpex lance les travaux du projet de GNL Abadi en Indonésie, un investissement de 20,9 MdsUSD.

L'introduction en bourse de SBI Funds Management sursouscrite 42 fois.

Les principales publications du jour: Reliance Industries, JSW Steel.

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.