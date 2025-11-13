Salesforce a signé un accord pour l'acquisition de Doti

Salesforce a signé un accord définitif pour l'acquisition de Doti, une société de recherche d'entreprise agentique.



L'acquisition renforcera son centre de R&D en IA en Israël et accélérera le développement de la recherche agentive unifiée et de la découverte de connaissances pour les clients.



La transaction devrait être conclue au cours du quatrième trimestre de l'exercice 2026 de Salesforce, sous réserve des conditions de clôture habituelles.



' Depuis le premier jour, notre mission a été de transformer la façon dont les travailleurs du savoir interagissent avec l'information, en rendant les données d'entreprise instantanément accessibles et exploitables ', a déclaré Matan Cohen, cofondateur et DG de Doti.



' Rejoindre Salesforce et son centre de R&D en IA en Israël nous donne l'envergure mondiale et les ressources nécessaires pour réaliser cette vision plus rapidement'.