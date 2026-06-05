Salesforce en partenariat avec la Coupe du monde de la FIFA 2026
Salesforce annonce un partenariat historique en devenant soutien officiel de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Amérique du Nord et en Europe, ainsi que de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2027 en Amérique du Nord et dans le pays hôte, le Brésil.
Ce partenariat associe les événements sportifs les plus regardés au monde à Agentforce 360, le portefeuille complet de solutions d'IA de Salesforce destiné à alimenter l'agentic enterprise, explique l'éditeur de logiciels de gestion de la relation client.
La Coupe du monde de la FIFA 2026 sera le plus grand tournoi de l'histoire de la FIFA, avec 48 équipes et une audience mondiale attendue de plus de 5 milliards de personnes. La technologie Salesforce jouera un rôle central dans le fonctionnement du tournoi, l'engagement des supporters et la coordination avec les villes hôtes.
L'événement déploiera Slack, son système d'exploitation collaboratif, afin de coordonner la gestion des effectifs dans les 16 villes hôtes du Mexique, du Canada et des États-Unis. Slack servira de plateforme opérationnelle permettant à la main-d'oeuvre, aux applications et aux flux de travail alimentés par l'IA de fonctionner ensemble en temps réel.
Pour la Coupe du monde féminine de la FIFA 2027 au Brésil, Slack et la plateforme Agentforce 360 favoriseront l'engagement des supporters sur les plateformes numériques de la FIFA. Les agents autonomes exploiteront les données des tournois afin d'offrir aux supporters des interactions omnicanales personnalisées.
Les deux tournois utiliseront l'écosystème Salesforce, incluant Agentforce Service, Ventes et Marketing, pour gérer les relations et communications avec les villes hôtes, les fournisseurs et les parties prenantes. Une base unifiée permettra d'automatiser les interactions, de stimuler la croissance des revenus et de maximiser l'efficacité opérationnelle.
Salesforce, Inc. est 1er fournisseur mondial de solutions logicielles de gestion de la relation client (CRM) à la demande. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente d'abonnements en ligne (94,2%) : applications destinées à automatiser les forces de vente, à optimiser le traitement des données commerciales, à gérer les centres d'appels, à gérer les relations avec les partenaires, etc. ;
- prestations de services professionnels (5,8%) : prestations de conseil, d'implémentation et de formation.
La répartition géographique du CA est la suivante : Amériques (66,3%), Europe (23,5%) et Asie-Pacifique (10,2%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.