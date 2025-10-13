Salesforce a dévoilé lundi Agentforce Voice, une nouvelle fonctionnalité permettant à sa plateforme d’intelligence artificielle Agentforce de gérer des appels téléphoniques. Cette évolution majeure, annoncée à la veille de la conférence Dreamforce à San Francisco, étend les capacités du logiciel déjà utilisé par plus de 12 000 entreprises pour des interactions textuelles. Les utilisateurs pourront désormais personnaliser la voix, le ton ou la vitesse de parole des agents IA, et même interrompre la conversation pour une expérience plus fluide.

Compatible avec les systèmes téléphoniques d’Amazon, Five9, Nice et Vonage, Agentforce Voice s’intègre directement aux infrastructures de centres d’appels existantes. Ce lancement illustre la montée en puissance de la voix dans l’IA générative, après une première phase centrée sur le texte. Salesforce entend ainsi se positionner face à la concurrence croissante d’acteurs comme OpenAI, Anthropic ou Sierra, la startup fondée par l’ancien co-PDG Bret Taylor, qui développe elle aussi des agents vocaux d’entreprise.

Malgré cette innovation, Salesforce traverse une période de tension boursière : son action a perdu 28% depuis janvier, alors que le Nasdaq progressait de 15%. Les investisseurs s’inquiètent de l’impact de l’IA sur les logiciels métiers, un risque reconnu par l’entreprise elle-même. Marc Benioff, son PDG, se veut toutefois rassurant, estimant que la transformation sera progressive. Salesforce prévoit par ailleurs de lancer en novembre Agent Script, un nouvel outil de personnalisation des réponses et comportements de ses agents virtuels.