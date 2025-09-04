Salesforce rehausse légèrement ses objectifs annuels

A l'occasion de sa publication trimestrielle mercredi soir, Salesforce a fait part d'un resserrement à la hausse de sa fourchette cible de revenus pour l'exercice en cours, à 41,1-41,3 milliards de dollars, à comparer à 41-41,3 MdsUSD en estimations précédentes.



De même, l'éditeur de logiciels pour la gestion de la relation clients (CRM) table désormais sur un BPA ajusté entre 11,33 et 11,37 USD, contre 11,27-11,33 USD il y a trois mois, et sur une marge opérationnelle non GAAP à 34,1%, et non plus à 34%.



Sur son deuxième trimestre, Salesforce a vu son BPA ajusté croitre de près de 14% à 2,91 USD, avec une marge opérationnelle non GAAP améliorée de 0,6 point à 34,3% pour des revenus en hausse de 10% à 10,2 MdsUSD (+9% à taux de changes constants).



'Nous avons dépassé tous nos objectifs financiers, tout en réalisant notre dixième trimestre consécutif d'expansion de la marge opérationnelle, en offrant des rendements solides et en maximisant la valeur pour nos clients et nos actionnaires', souligne sa direction.



Salesforce a en effet redistribué 2,6 MdsUSD à ses actionnaires en rachats d'actions et en dividendes sur la période, et a annoncé une augmentation de 20 MdsUSD de son enveloppe pour des rachats d'actions, la portant ainsi à 50 MdsUSD.