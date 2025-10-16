Salesforce a revu à la hausse ses objectifs à horizon 2030, déclenchant une hausse de plus de 8% de son titre mercredi en séance après-Bourse. Lors de la conférence annuelle Dreamforce à San Francisco, le groupe américain de logiciels d’entreprise a indiqué viser un chiffre d’affaires supérieur à 60 milliards de dollars d’ici 2030, au-dessus du consensus de 58,37 milliards établi par LSEG. Cette prévision n’intègre pas encore l’impact de l’acquisition d’Informatica, spécialiste de la gestion des données, pour 8 milliards de dollars, dont la finalisation est attendue d’ici 2026.

Selon la directrice financière Robin Washington, la croissance organique de Salesforce devrait dépasser 10% par an entre 2026 et 2030, contre moins de 10% depuis la mi-2024. Cette révision optimiste intervient alors que certains investisseurs s’inquiétaient de l’émergence d’outils d’intelligence artificielle générative susceptibles de bouleverser le secteur du logiciel. Le PDG Marc Benioff a tenu à tempérer ces craintes, jugeant "infondée" l’idée que ces outils puissent "écrire tout le logiciel".

Pour stimuler sa croissance, Salesforce mise sur sa plateforme d’automatisation Agentforce, qui intègre des agents virtuels basés sur des modèles de langage. L’entreprise a présenté cette semaine Agentforce Voice, une extension permettant aux IA de gérer des appels téléphoniques, ainsi qu’un renforcement de ses partenariats avec Anthropic et OpenAI. Malgré un début d’année boursier difficile (-29% depuis janvier), ces annonces ont ravivé la confiance des marchés. Salesforce compte désormais sur l’adoption accrue d’Agentforce par de grands clients comme FedEx, PepsiCo ou Pandora pour relancer durablement sa dynamique de croissance.