Salesforce a annoncé mardi un élargissement majeur de ses partenariats avec OpenAI et Anthropic, accompagné d’une intégration d’Agentforce 360, sa plateforme de gestion client, à ChatGPT d’ici la fin de l’année. Cette connexion permettra aux entreprises d’accéder directement à leurs données Salesforce depuis l’assistant d’OpenAI, de générer des visualisations dans Tableau et, dès 2025, de vendre des produits grâce à la fonction de paiement instantané intégrée à ChatGPT. En parallèle, Salesforce prépare une intégration similaire avec Claude, le modèle d’Anthropic.

Brian Landsman, PDG de la division AppExchange, a présenté cette évolution comme un changement structurel dans la manière dont les utilisateurs interagiront avec les logiciels, que ce soit via ChatGPT ou Slack. L’annonce intervient à la veille de la conférence Dreamforce, dans un contexte où le groupe cherche à redynamiser sa croissance après un recul de 26% de son action depuis janvier, alors que le S&P 500 a progressé de 13%. Lundi, Salesforce avait déjà dévoilé l’ajout d’une fonction vocale à Agentforce, confirmant sa stratégie d’enrichissement de l’expérience utilisateur.

Ces partenariats s’inscrivent dans une compétition accrue entre éditeurs logiciels pour s’intégrer aux grands modèles d’IA générative. Après Atlassian, Datadog ou Intuit, Salesforce mise sur OpenAI et Anthropic pour renforcer sa présence dans les secteurs réglementés, notamment les services financiers. Le groupe prévoit aussi d’adopter Claude Code, l’outil de programmation d’Anthropic. Marc Benioff, PDG et cofondateur, a souligné que ces partenariats reposaient sur une relation technologique étroite : "Toutes ces entreprises d’IA de nouvelle génération, d’OpenAI à Anthropic, utilisent Slack comme système d’exploitation pour piloter leurs activités."