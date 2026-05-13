Salesforce signe un contrat avec l'Armée de l'Air américaine
Salesforce annonce avoir été choisi par le Département de l'Armée de l'Air (DAF) pour un nouvel Enterprise License Agreement (ELA) de 72 MUSD afin d'accélérer la transformation numérique et la préparation aux missions avec Missionforce National Security.
Publié le 13/05/2026 à 16:05
En s'appuyant sur Missionforce National Security, le DAF modernisera la gestion du personnel, renforcera la conscience situationnelle et établira une base évolutive pour les futurs déploiements d'IA à travers le département, selon Salesforce.
En utilisant le véhicule IDIQ existant, le DAF s'adaptera également avec succès aux directives du Département de la Guerre (DoW) afin de consolider les contrats, réduire le nombre d'actions contractuelles et réaliser des économies fondées sur les volumes.