Salesforce : Wedbush reste positif, mais réduit sa cible

Wedbush réaffirme son opinion 'surperformance' sur Salesforce, tout en abaissant son objectif de cours de 425 à 375 dollars 'pour refléter des multiples plus bas', au lendemain de la publication trimestrielle de l'éditeur de logiciels pour la gestion de la relation clients (CRM).



Si le groupe a battu les attentes de revenus et de bénéfices, le broker juge ceci 'largement éclipsé par des objectifs trimestriels relativement décevants alors que le groupe continue d'investir de façon agressive dans sa stratégie Agentforce pour réaccélérer la croissance sur le long terme'.



Wedbush considère toujours que Salesforce peut émerger comme un gagnant à long terme de la Révolution de l'IA, mais il a besoin de voir 'une exécution améliorée allant au-delà de son coeur de métier tout en équilibrant ses investissements agressifs dans ses stratégies données et IA'.