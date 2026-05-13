Salvador Lamas prend les rênes de Mersen en tant que directeur général
Mersen fait part de la nomination de Salvador Lamas en qualité de directeur général à compter de ce jour, en remplacement de Luc Themelin qui, pour sa part, a été élu en qualité de président non exécutif du conseil d'administration, pour la durée restante de son mandat.
Cette évolution s'inscrit dans le cadre de la transition de gouvernance annoncée en juillet 2025. Depuis cette date, Luc Themelin et Salvador Lamas ont mis à profit cette période pour assurer une transition progressive, fluide et efficace.
Salvador Lamas a rejoint Mersen en juillet 2021 en tant que vice-président de business unit, où il a piloté le développement de l'activité Solutions for Power Management du pôle Electrical Power. Il occupait les fonctions de directeur général adjoint depuis mars 2025.
Luc Themelin a été directeur général du groupe Mersen de mai 2016 à mai 2026, après avoir été président du directoire d'août 2011 à mai 2016. Il a rejoint le groupe industriel en 1993, où il a débuté en tant qu'ingénieur R&D.
Expert mondial des spécialités électriques et des matériaux en graphite, Mersen conçoit des solutions innovantes adaptées aux besoins de ses clients pour optimiser leur performance industrielle dans des secteurs porteurs : énergies, transports, électronique, chimie/pharmacie et industries de procédés. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- advanced materials (51,7%) : équipements anticorrosion en graphite (n° 1 mondial), balais et porte-balais pour moteurs électriques industriels (n° 1 mondial) et applications à hautes températures du graphite isostatique (n° 2 mondial) ;
- electrical power (48,3%) : solutions pour la gestion de l'énergie (essentiellement pour l'électronique de puissance ; n° 1 mondial des fournisseurs de composants passifs pour l'électronique de puissance), la protection et le contrôle électrique (n° 2 mondial des fusibles industriels) et le captage de courant pour le ferroviaire (n° 1 mondial).
A fin 2025, le groupe dispose de 54 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (8,2%), Europe (24,5%), Amérique du Nord (43%), Asie-Pacifique (20,9%) et autres (3,4%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.