Salvador Lamas prend les rênes de Mersen en tant que directeur général

Mersen fait part de la nomination de Salvador Lamas en qualité de directeur général à compter de ce jour, en remplacement de Luc Themelin qui, pour sa part, a été élu en qualité de président non exécutif du conseil d'administration, pour la durée restante de son mandat.

Cette évolution s'inscrit dans le cadre de la transition de gouvernance annoncée en juillet 2025. Depuis cette date, Luc Themelin et Salvador Lamas ont mis à profit cette période pour assurer une transition progressive, fluide et efficace.



Salvador Lamas a rejoint Mersen en juillet 2021 en tant que vice-président de business unit, où il a piloté le développement de l'activité Solutions for Power Management du pôle Electrical Power. Il occupait les fonctions de directeur général adjoint depuis mars 2025.



Luc Themelin a été directeur général du groupe Mersen de mai 2016 à mai 2026, après avoir été président du directoire d'août 2011 à mai 2016. Il a rejoint le groupe industriel en 1993, où il a débuté en tant qu'ingénieur R&D.