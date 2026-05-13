Cette évolution s'inscrit dans le cadre de la transition de gouvernance annoncée en juillet 2025. Depuis cette date, Luc Themelin et Salvador Lamas ont mis à profit cette période pour assurer une transition progressive, fluide et efficace.

Salvador Lamas a rejoint Mersen en juillet 2021 en tant que vice-président de business unit, où il a piloté le développement de l'activité Solutions for Power Management du pôle Electrical Power. Il occupait les fonctions de directeur général adjoint depuis mars 2025.

Luc Themelin a été directeur général du groupe Mersen de mai 2016 à mai 2026, après avoir été président du directoire d'août 2011 à mai 2016. Il a rejoint le groupe industriel en 1993, où il a débuté en tant qu'ingénieur R&D.