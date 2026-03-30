Salvatore Ferragamo se distingue à Milan, Bernstein salue les progrès accomplis

Salvatore Ferragamo grimpe de plus de 5% ce lundi à la Bourse de Milan suite à un double relèvement de recommandation des analystes de Bernstein, qui saluent les premiers résultats du plan de redressement orchestré par la maison de luxe italienne.

Dans une note publiée dans la matinée, Bernstein souligne qu'après plus d'une décennie de faux espoirs, les récents progrès réalisés par le groupe florentin laissent penser que la mise en oeuvre du plan stratégique adopté l'an passé lui permet d'évoluer "dans la bonne direction".



Le bureau d'études ajoute que ce "come back" pourrait être alimenté par le retour des clients vers les marques les plus classiques, comme Ferragamo, une communication bien alignée avec le positionnement de la marque, une simplification de l'offre favorisant l'expérience en magasin et une réduction du nombre de points de vente qui pourrait doper la productivité.



Un come back qui s'apparente à un "miracle"



Bernstein indique que les derniers développements observés chez Ferragamo lui font penser aux programmes de relance de Prada ou de Tod's : pas de révolution dans la stratégie, mais des améliorations au niveau du marketing et de l'exécution destinées à mieux répondre aux nouveaux moyens de communication.



De son point de vue, il s'agit d'un petit "miracle" sachant que la société est toujours dépourvue de directeur général.



"Nous n'en sommes qu'aux premières étapes du redressement, et beaucoup de travail reste à accomplir", soulignent les analystes. "Mais il semble bien que les choses évoluent dans la bonne voie", concluent-ils.



Leur recommandation passe en conséquence de "sous-performance" à "surperformance", avec un objectif de cours rehaussé de 4,4 à 7,5 euros.



Vers 12h15, le titre Salvatore Ferragamo grimpait de plus de 5,5% à 6,75 euros, mais recule encore de près de 18% cette année.