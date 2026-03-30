Salvatore Ferragamo se distingue à Milan, Bernstein salue les progrès accomplis
Salvatore Ferragamo grimpe de plus de 5% ce lundi à la Bourse de Milan suite à un double relèvement de recommandation des analystes de Bernstein, qui saluent les premiers résultats du plan de redressement orchestré par la maison de luxe italienne.
Dans une note publiée dans la matinée, Bernstein souligne qu'après plus d'une décennie de faux espoirs, les récents progrès réalisés par le groupe florentin laissent penser que la mise en oeuvre du plan stratégique adopté l'an passé lui permet d'évoluer "dans la bonne direction".
Le bureau d'études ajoute que ce "come back" pourrait être alimenté par le retour des clients vers les marques les plus classiques, comme Ferragamo, une communication bien alignée avec le positionnement de la marque, une simplification de l'offre favorisant l'expérience en magasin et une réduction du nombre de points de vente qui pourrait doper la productivité.
Un come back qui s'apparente à un "miracle"
Bernstein indique que les derniers développements observés chez Ferragamo lui font penser aux programmes de relance de Prada ou de Tod's : pas de révolution dans la stratégie, mais des améliorations au niveau du marketing et de l'exécution destinées à mieux répondre aux nouveaux moyens de communication.
De son point de vue, il s'agit d'un petit "miracle" sachant que la société est toujours dépourvue de directeur général.
"Nous n'en sommes qu'aux premières étapes du redressement, et beaucoup de travail reste à accomplir", soulignent les analystes. "Mais il semble bien que les choses évoluent dans la bonne voie", concluent-ils.
Leur recommandation passe en conséquence de "sous-performance" à "surperformance", avec un objectif de cours rehaussé de 4,4 à 7,5 euros.
Vers 12h15, le titre Salvatore Ferragamo grimpait de plus de 5,5% à 6,75 euros, mais recule encore de près de 18% cette année.
Salvatore Ferragamo SpA est une entreprise italienne active dans le secteur de la mode. La société crée, développe et produit principalement des articles textiles et des chaussures. Les catégories de produits de la société sont responsables de la fabrication et de la vente de chaussures, d'articles en cuir, de vêtements et d'accessoires pour hommes et femmes. Les produits de la société comprennent également des parfums et des lunettes sous la marque Salvatore Ferragamo et sous la marque Ungaro sous licence. Les produits de la société sont distribués principalement par le biais de réseaux de magasins de marque, gérés à la fois directement et par des tiers, ainsi que par des grands magasins et des magasins spécialisés multimarques. Les activités de la société comprennent également l'octroi de licences pour la marque Ferragamo, les services de location, la gestion immobilière et la consultance technique avec le groupe Zegna. Salvatore Ferragamo SpA opère en Europe, en Amérique du Nord, au Japon, en Asie-Pacifique et en Amérique centrale et du Sud.
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.