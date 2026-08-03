La réinvention du chausseur et maroquinier italien, qui n'avait pas attendu la crise du secteur du luxe pour perdre pied, traîne en longueur sans amélioration visible à l'horizon.

Mal-aimé du secteur depuis longtemps, Ferragamo peine à dépoussiérer son image. La marque aimerait toucher un public plus large, plus jeune aussi, mais elle ne demeure plébiscitée que par une cible très restreinte et généralement âgée.

Son chiffre d'affaires a reculé d'un bon tiers sur la dernière décennie, sans nul rebond depuis quatre ans, signe d'une érosion d'image de marque qui s'accélère. Sur les deux derniers exercices, les dépréciations d'actifs mettaient aussi les résultats comptables dans le rouge vif.

Le cash-flow reste heureusement positif, quoique en déclin, avec un profit cash - ou cash-flow libre - par action de 0,6 euro en 2024 et de 0,4 euro en 2025. Les résultats semestriels publiés à l'instant ne laissent hélas guère entrevoir d'amélioration significative en 2026, même si les réductions de coûts ont permis de remettre les comptes d'exploitation à l'équilibre.

Difficile à cet égard de justifier l'étonnant rallye boursier des douze derniers mois, à moins que n'enfle en coulisses la rumeur d'un rachat du groupe. Cependant, la famille fondatrice, qui contrôle plus de la moitié du capital, s'est publiquement exprimée contre une telle alternative.

On sent du reste que le sens de l'urgence est réel, puisque la distribution de dividendes a été suspendue et les ressources orientées vers la résiliation de baux d'exploitation - donc la fermeture de magasins. Ferragamo reste néanmoins bien capitalisé, sans dette nette hors ses baux d'exploitation justement.

Cette cure d'amaigrissement compromet les espoirs de rebond, en même temps que Ferragamo s'attire de vives critiques des spécialistes de la mode, qui déplorent des prix désormais décorrélés d'une qualité perçue comme en chute libre.

Salvatore Ferragamo a lancé plus tôt cette année un programme de rachat d'actions équivalent à un peu plus d'une année de profit, avec pour objectifs déclarés d'entretenir la liquidité de son titre et de financer un programme d'intéressement pour ses cadres.

Les actionnaires, sans doute, auraient préféré un dividende, un investissement raisonné dans une nouvelle stratégie, ou un programme de rachat d'actions pensé pour prendre parti d'une potentielle sous-valorisation du titre.