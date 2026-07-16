Les investisseurs sont toujours tiraillés entre leur ferveur pour tout ce qui touche à l'intelligence artificielle et la crainte que le secteur soit à la croisée des chemins, ce qui se traduirait boursièrement par un plateau ou, pire, par un retour de manivelle. Pendant ce temps au Moyen-Orient, les signaux de sortie de crise se font rares.

Les échanges décérébrés continuent sur les entreprises du secteur des semiconducteurs, dont les actions ressemblent de plus en plus à des produits à effet de levier sur la mégatendance de l'intelligence artificielle. Sur les dix dernières séances, le KOSPI coréen, l'indice qui réplique au plus près la frénésie, a connu six variations supérieures à 4,9%. Il faut dire que Samsung Electronics et SK Hynix, deux des dossiers les plus chauds du moment, pèsent à peu près la moitié de l'indice.

Hier, le KOSPI a gagné 6,2%, deux jours après avoir perdu 9%. Ce matin, c'est plutôt -5%. Un peu marée basse donc. La volatilité est telle que les autorités coréennes s'apprêtent à réguler les ETF à effet de levier liés aux actions des deux stars de la cote locale, parce que leurs rééquilibrages permanents sont perçus comme une menace pour la stabilité du marché. Le fournisseur de fonds indiciels Direxion a par exemple lancé mardi un ETF qui propose de doubler la performance des actions SK Hynix cotées sur le Nasdaq. Ça marche dans les deux sens, évidemment. Quand ça monte, ça monte ultra fort. Mais quand ça baisse, ça plonge en version XXL. Sur la séance d'hier, l'ETF a perdu grosso modo 18% parce que le titre SK Hynix a lâché 9%. Ça peut aller très vite, c'est de la pure adrénaline.

Quand de telles variations deviennent la norme, on assiste à une forme de gamification, ou ludification en bon français, des échanges boursiers.

La séance de la veille en Europe a été marquée par les résultats très impressionnants de la Compagnie Financière Richemont, qui a redonné de l'espoir à l'industrie du luxe (il y a d'ailleurs peut-être, aussi, un effet IA là-dedans). Résultats impressionnants aussi pour ASML, l'alpha de l'industrie des semiconducteurs. Mais le titre, qui a démarré en trombes, a fini en légère baisse : le marché a l'air un peu blasé par les entreprises qui marchent sur l'eau actuellement. La publication a aussi ouvert un nouveau front dans le secteur : le management d'ASML a indiqué avoir la capacité et la volonté d'augmenter ses prix, malgré la réticence de son premier client, TSMC. Dans un secteur déjà très, très dépensier, une augmentation des coûts à la source amont n'est pas une bonne nouvelle pour tout le reste de l'écosystème. Pour autant, le vieux continent a beaucoup hésité durant la séance et le Stoxx Europe 600 a clôturé sur un faible +0,1%.

Aux Etats-Unis, le compartiment technologique a, lui aussi, marqué le pas. Je dis marqué le pas comme si les variations étaient anodines, mais elles ne l'étaient pas, une fois de plus. Dell a perdu 10%, Western Digital 9% et Marvell 7%. Mais à Wall Street comme en Corée du Sud, ces écarts ont tendance à devenir quelconques. Un vent mauvais a soufflé depuis la Chine, où les industriels seraient en train de mettre le paquet pour produire des puces mémoire, ce qui pourrait dégrader la position actuellement très favorable des vendeurs en place comme Micron, Sandisk, SK Hynix et compagnie.

Les investisseurs américains se passionnent plutôt en ce moment pour les établissements financiers, qui reviennent en grâce après des résultats très solides, dopés par la santé insolente de la Bourse. Mention spéciale à PayPal et à ses +17% après l'annonce de velléités de rachat par le rival Stripe. PayPal est un ange déchu de la cote, dont la valeur a été divisée par dix par rapport au temps de sa splendeur, trois ans en arrière. Sic transit gloria mundi.

Dans le reste de l'actualité, Washington pilonne toujours les positions iraniennes, faute d'avoir trouvé un accord de paix. Le trafic dans le détroit d'Ormuz est à nouveau réduit comme peau de chagrin. On a vu poindre hier plusieurs articles sur le fait que les réserves exceptionnelles de pétrole débloquées il y a quelques semaines pour faire tampon le temps que les choses se calment sont presque épuisées. Le sujet du prix et de la disponibilité du carburant resurgit donc. Les droits de douane font aussi un retour remarqué : les Etats-Unis vont instituer une nouvelle taxe de 25% aux dépens du Brésil sur certains biens, applicable au 22 juillet.

Le marché va prendre connaissance d'une nouvelle salve de résultats, notamment des dossiers industriels en Europe, aux Etats-Unis et en Asie, en attendant les chiffres de Netflix après la clôture américaine.

En Asie-Pacifique, le Japon et la Corée du Sud vivent donc au gré des envolées ou des dégringolades des stars des semiconducteurs. Marée basse ce matin, avec -2,8% au Japon et -5% en Corée. Hong Kong se redresse de 2% en espérant un retour des introductions en bourse technologiques. Si vous cherchez des marchés ennuyeux mais reposants, misez sur l'Australie (étale) et l'Inde (+0,3%).

Le CAC 40 démarre finalement en baisse de 0,2% à 8 367 points. Le SMI lâche 0,4% à 14 249 points. Le Bel 20 affiche -0,1% à 5 608 points.

Les temps forts économiques du jour

L'agenda macro :

08h00 : PIB, estimation mensuelle mai 2026 (Royaume-Uni)

08h00 : Indice de la production industrielle mai 2026 (Royaume-Uni)

14h30 : Ventes au détail juin 2026 (Etats-Unis)

14h30 : Inscriptions hebdo. au chômage sem. du 11 juillet (Etats-Unis)

01h00 : Discours Fed de Philip N. Jefferson (vice-président Fed) (Etats-Unis)

Le reste de l'agenda ici.

Les grands indicateurs macros (les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel) :

Les principaux changements de recommandations

Airbus : Banco BTG Pactual démarre le suivi à acheter avec un objectif de cours de 240 EUR. RBC Capital maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 200 à 215 EUR.

Amundi : RBC Capital maintient sa recommandation de performance de secteur avec un objectif de cours relevé de 72 à 78 EUR.

Aryzta : UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 81 à 70 CHF.

ASML Holding : Bernstein maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 2300 à 2500 EUR. Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 1800 à 2150 EUR.

Autoneum Holding : UBS maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours réduit de 175 à 120 CHF.

Axa : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 46 à 50 EUR.

Bachem Holding : Jefferies maintient sa recommandation de sousperformance avec un objectif de cours relevé de 46 à 52 CHF.

Carmila : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 21,50 à 20,50 EUR.

Compagnie Financière Richemont : Barclays maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 200 à 220 CHF. Telsey Advisory Group maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 170 à 210 CHF.

Crédit Agricole : UBS maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 21,60 à 22 EUR.

De'Longhi : Goldman Sachs démarre le suivi à acheter avec un objectif de cours de 51 EUR.

Evotec : Berenberg dégrade d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 9,40 EUR à 3,60 EUR.

Foncière Inea : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 37 à 36 EUR.

Gecina : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 92 à 90 EUR.

Icade : Oddo BHF maintient sa recommandation de sousperformance avec un objectif de cours réduit de 22 à 20 EUR.

JCDecaux : JP Morgan maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 29 à 30 EUR.

Klépierre : Oddo BHF passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 36 à 40 EUR.

M6 Métropole Télévision : JP Morgan maintient sa recommandation de souspondérer avec un objectif de cours réduit de 12,50 à 11,70 EUR.

Novo Nordisk : Zacks dégrade à sousperformance de neutre avec un objectif de cours réduit de 50 USD à 42 USD.

Nokia Oyj : DNB Carnegie passe de conserver à vendre avec un objectif de cours de 8,40 EUR. SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 8,90 EUR à 12 EUR.

Partners Group Holding : BNP Paribas maintient sa recommandation de neutre avec un objectif de cours réduit de 760 à 690 CHF. Jefferies maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours réduit de 760 à 710 CHF.

PSP Swiss Property : Oddo BHF maintient sa recommandation de neutralité avec un objectif de cours réduit de 165 à 155 CHF.

Schaeffler : UBS passe de vendre à conserver avec un objectif de cours relevé de 7,10 EUR à 8,10 EUR.

Société Générale : UBS maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 86,10 à 89,30 EUR.

TF1 : JP Morgan maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours réduit de 9,60 à 9,30 EUR.

TotalEnergies : Gerdes Energy Research LLC maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 97 à 107 USD.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

D'Amérique du Nord

Eli Lilly serait proche d'un rachat de la biotech spécialisée dans la maladie d'Alzheimer Ataibeckley.

Nvidia va co-développer des robots IA pour la construction navale au Japon.

United Airlines redoute un surcoût de 6 milliards de dollars lié au carburant pour 2025.

Microsoft restructure sa division sécurité pour capter la demande en IA.

Amazon lancera son service d'internet par satellite Leo en Afrique du Sud en 2027.

Cadence lance un agent d'IA pour accélérer la conception de circuits imprimés et de puces.

AirTrunk vise une introduction en bourse de 1,5 milliard de dollars pour un REIT à Singapour en septembre-octobre.

vise une introduction en bourse de 1,5 milliard de dollars pour un REIT à Singapour en septembre-octobre. Les principales publications du jour: UnitedHealth, General Electric, Netflix, Abbott Laboratories, Intuitive Surgical, Prologis, State Street.

D'Asie et d'ailleurs

TSMC publié un bénéfice du T2 largement plus élevé que prévu.

Samsung Electronics présente la technologie d'affichage Flex Titanium.

BHP atteint ses objectifs de production pour l'exercice 2026 et publie ses perspectives pour 2027.

Nvidia renforce son partenariat avec Toyota pour bâtir un écosystème de mobilité propulsé par l'IA.

Hyundai Motor va racheter la participation résiduelle de SoftBank dans Boston Dynamics.

Honda lancera la production de motos électriques au Vietnam dès septembre.

Les principales publications du jour: TSMC.

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.