Salzgitter : Oddo BHF ajuste son objectif de cours

Oddo BHF maintient son opinion 'sous-performance' sur Salzgitter tout en relevant son objectif de cours de 19 à 20 euros, après avoir augmenté de 11% ses attentes d'EBITDA 2025 (dans le milieu de la fourchette guidée) pour le sidérurgiste allemand.



Le bureau d'études est toutefois réticents à ce stade à augmenter fortement ses attentes 2026 et juge la valorisation relativement élevée, avec un EV/EBITDA 2026 de 4,6 fois contre 4,1 fois en moyenne pour le reste du secteur européen.



S'il reconnait à Salzgitter un potentiel significatif lié au plan de relance allemand et au durcissement du cadre protectionniste en Europe, Oddo BHF préfère Voestalpine et SSAB pour leur meilleur track record et leur positionnement sectoriel 'plus tourné vers l'infra'.