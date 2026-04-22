Salzgitter rehausse ses objectifs de bénéfices sur l'exercice 2026 après un premier trimestre robuste

Salzgitter gagne 2,59% à 52,42 euros à Francfort, soutenu par de solides résultats au premier trimestre 2026 et le relèvement de ses objectifs de bénéfices pour l'année en cours. Hier, le groupe sidérurgique allemand a publié ses chiffres préliminaires de ce trimestre, affichant une dynamique nettement supérieure aux attentes du marché. Sur les trois premiers mois de 2026, il a enregistré un chiffre d'affaires externe de 2,3 milliards d'euros, stable par rapport à celui du premier trimestre 2025.

La performance opérationnelle est toutefois bien plus impressionnante. Sur un an, l'EBITDA VX (hors effets de stocks) a été multiplié par plus de 3,5 pour s'élever à 280 MEUR, dépassant largement le consensus de 147 MEUR.



De plus, sur ce premier trimestre l'EBT VX (le résultat avant impôts) ressort à 179 MEUR contre une perte de 27 MEUR un an auparavant. Il a battu aussi les attentes des analystes : 48 MEUR.



Pour Salzgitter, cette solidité financière repose essentiellement sur la contribution de la participation dans le producteur de cuivre Aurubis AG. Comptabilisée par mise en équivalence, celle-ci s'élève à 147 MEUR (contre 48 MEUR au premier trimestre 2025). Jefferies souligne que cette performance a dépassé sa propre estimation qui oscillait entre 40 et 50 MEUR.



Outre la part attendue du résultat opérationnel, ce résultat a bénéficié :



- des effets de valorisation élevés, liés notamment aux fluctuations des cours des métaux.



- et de l'amélioration des résultats des unités opérationnelles "production d'acier", "négoce" et "technologie".



Perspectives : entre prudence géopolitique et optimisme commercial



"Face aux multiples incertitudes géopolitiques, à l'évolution économique future et à la valorisation des actifs cotés, la fiabilité des prévisions reste extrêmement limitée. Les programmes d'investissement et d'infrastructure prévus par le gouvernement allemand n'ont pas encore entraîné de reprise économique marquée. Nous anticipons néanmoins un impact positif des mesures de défense commerciale de l'UE au cours de l'année", souligne Salzgitter, au sujet de ses perspectives.



Pour 2026, le producteur d'acier et de produits sidérurgiques continue de tabler sur une amélioration seulement modérée de l'environnement économique.



Sur l'année en cours, il cible toujours un chiffre d'affaires d'environ 9,5 MdsEUR.



Surtout, la société relève ses indicateurs de rentabilité. L'EBITDA VX est désormais attendu entre 625 et 725 MEUR (contre une fourchette précédente entre 500 et 600 MEUR). L'augmentation des fourchettes de prévision de l'EBITDA est de 125 MEUR. L'objectif d'EBT VX est anticipé dorénavant entre 200 et 300 MEUR (contre une fourchette précédente entre 75 -175 MEUR).



Le rendement des capitaux investis VX (ROCE VX) est attendu légèrement supérieur à celui de l'année précédente (contre un objectif précédent qui visait un niveau marginalement au-dessus).



"Bien que Salzgitter n'ait pas précisé quelle part de ce rehaussement provenait d'Aurubis par rapport à ses activités de base (underlying business), nous supposons par simplification que moins de 100 MEUR proviennent d'Aurubis. Et plus de 25 MEUR (soit environ 5%) constituent une révision à la hausse de l'EBITDA opérationnel propre au groupe", signale Jefferies sur le relèvement de ces objectifs de bénéfices.