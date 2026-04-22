Salzgitter rehausse ses objectifs de bénéfices sur l'exercice 2026 après un premier trimestre robuste
Salzgitter gagne 2,59% à 52,42 euros à Francfort, soutenu par de solides résultats au premier trimestre 2026 et le relèvement de ses objectifs de bénéfices pour l'année en cours. Hier, le groupe sidérurgique allemand a publié ses chiffres préliminaires de ce trimestre, affichant une dynamique nettement supérieure aux attentes du marché. Sur les trois premiers mois de 2026, il a enregistré un chiffre d'affaires externe de 2,3 milliards d'euros, stable par rapport à celui du premier trimestre 2025.
La performance opérationnelle est toutefois bien plus impressionnante. Sur un an, l'EBITDA VX (hors effets de stocks) a été multiplié par plus de 3,5 pour s'élever à 280 MEUR, dépassant largement le consensus de 147 MEUR.
De plus, sur ce premier trimestre l'EBT VX (le résultat avant impôts) ressort à 179 MEUR contre une perte de 27 MEUR un an auparavant. Il a battu aussi les attentes des analystes : 48 MEUR.
Pour Salzgitter, cette solidité financière repose essentiellement sur la contribution de la participation dans le producteur de cuivre Aurubis AG. Comptabilisée par mise en équivalence, celle-ci s'élève à 147 MEUR (contre 48 MEUR au premier trimestre 2025). Jefferies souligne que cette performance a dépassé sa propre estimation qui oscillait entre 40 et 50 MEUR.
Outre la part attendue du résultat opérationnel, ce résultat a bénéficié : - des effets de valorisation élevés, liés notamment aux fluctuations des cours des métaux.
- et de l'amélioration des résultats des unités opérationnelles "production d'acier", "négoce" et "technologie".
Perspectives : entre prudence géopolitique et optimisme commercial
"Face aux multiples incertitudes géopolitiques, à l'évolution économique future et à la valorisation des actifs cotés, la fiabilité des prévisions reste extrêmement limitée. Les programmes d'investissement et d'infrastructure prévus par le gouvernement allemand n'ont pas encore entraîné de reprise économique marquée. Nous anticipons néanmoins un impact positif des mesures de défense commerciale de l'UE au cours de l'année", souligne Salzgitter, au sujet de ses perspectives.
Pour 2026, le producteur d'acier et de produits sidérurgiques continue de tabler sur une amélioration seulement modérée de l'environnement économique.
Sur l'année en cours, il cible toujours un chiffre d'affaires d'environ 9,5 MdsEUR.
Surtout, la société relève ses indicateurs de rentabilité. L'EBITDA VX est désormais attendu entre 625 et 725 MEUR (contre une fourchette précédente entre 500 et 600 MEUR). L'augmentation des fourchettes de prévision de l'EBITDA est de 125 MEUR. L'objectif d'EBT VX est anticipé dorénavant entre 200 et 300 MEUR (contre une fourchette précédente entre 75 -175 MEUR).
Le rendement des capitaux investis VX (ROCE VX) est attendu légèrement supérieur à celui de l'année précédente (contre un objectif précédent qui visait un niveau marginalement au-dessus).
"Bien que Salzgitter n'ait pas précisé quelle part de ce rehaussement provenait d'Aurubis par rapport à ses activités de base (underlying business), nous supposons par simplification que moins de 100 MEUR proviennent d'Aurubis. Et plus de 25 MEUR (soit environ 5%) constituent une révision à la hausse de l'EBITDA opérationnel propre au groupe", signale Jefferies sur le relèvement de ces objectifs de bénéfices.
Salzgitter AG est un producteur d'acier et de produits sidérurgiques basé en Allemagne. La société opère à travers cinq segments : Le segment Acier à bandes est composé des sociétés d'exploitation Salzgitter Flachstahl GmbH, Salzgitter Bauelemente GmbH, Salzgitter Europlatinen GmbH et Salzgitter Mannesmann Stahlservice GmbH et produit des bandes d'acier dans une grande variété de compositions métallurgiques et de dimensions. Le segment Plaques/acier profilé comprend Ilsenburger Grobblech GmbH, Salzgitter Mannesmann Grobblech, Peiner Traeger GmbH et HSP Hoesch Spundwand und Profil GmbH et fournit divers produits en fonte, acier et acier. Le segment Mannesmann fournit des tubes et tuyaux en acier et opère par le biais de Mannesmannroehren-Werke GmbH. Le segment Trading est engagé dans le commerce de produits en acier par le biais de Salzgitter Mannesmann Handel GmbH et Universal Eisen und Stahl GmbH. Le segment Technologie fournit des produits et des services aux fabricants de machines et d'installations pour le remplissage et le conditionnement de boissons.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.