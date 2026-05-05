Vendredi dernier dans un auditorium de San Francisco comble, Sam Altman, co-fondateur d’OpenAI et président de la startup Tools for Humanity (TFH), a présenté la nouvelle étape de World, son ambitieux projet de “preuve d’humanité” numérique. Sur scène, pas de nouveau modèle de langage, pas de robot humanoïde, pas de démonstration spectaculaire d’intelligence artificielle générative. Mais une autre obsession : prouver que derrière un écran, il y a bien un être humain.

Cet événement marque le lancement d’une version majeure de World ID, le système d’authentification basé sur la vérification biométrique. Face à un public soucieux de distinguer l’humain de l’IA, Altman insiste : “Le monde se dirige vers une ère où l’IA génère plus de contenu qu’un être humain”, et il est vital de pouvoir se demander “Suis-je en train d’interagir avec une IA ou une personne réelle ?”. Et c’est là que World entre en scène.

Anciennement connu sous le nom de Worldcoin, puis World Network, avant d’être raccourci en World, le projet cofondé par Sam Altman et porté par Tools for Humanity (TFH) veut devenir une sorte de couche d’identité humaine pour Internet. Pas une carte d’identité classique. Pas un compte nominatif. Pas un passeport numérique public. Mais une preuve cryptographique permettant de démontrer qu’un utilisateur est bien une personne réelle, unique, humaine, sans révéler son nom.

Le problème : Internet ne sait plus qui est humain

Pendant trente ans, Internet a reposé sur une ambiguïté un peu gênante : on pouvait être soi-même, quelqu’un d’autre, anonyme, pseudonyme, collectif, invisible. Cette plasticité a permis l’expression et la liberté. Mais elle a aussi ouvert la porte aux faux comptes, aux arnaques, aux robots, aux fermes de clics, aux manipulations et désormais aux deepfakes génératifs. Avec l’IA, le problème change d’échelle.

Selon Deloitte, les fraudes financières liées aux deepfakes pourraient atteindre 40 MrdsUSD d’ici 2027 rien qu’aux États-Unis.

L’Orb, cette sphère qui transforme l’iris en preuve d’humanité

Le cœur du système World repose sur un objet étrange : l’Orb. Une sphère métallique, futuriste, presque cérémonielle, qui scanne l’œil de l’utilisateur. Plus précisément, elle capture l’iris, cette partie colorée de l’œil dont les motifs sont extrêmement distinctifs. Après tout, puisque chaque iris est unique, il peut servir de base à une preuve d’unicité.

L'Orb

Reuters

Comment ça se passe ? L’utilisateur se présente devant l’Orb. La machine scanne ses yeux. L’image de l’iris est transformée en un identifiant cryptographique unique et anonyme. Cet identifiant devient un World ID vérifié. En théorie, le service tiers ne sait pas qui vous êtes. Il ne reçoit pas votre nom, votre adresse, votre email, votre visage. Il sait simplement qu’une personne réelle, unique, déjà vérifiée par World, se trouve derrière l’action.

L’objectif affiché n’est pas de dire : “Voici Laurent, né tel jour, vivant à telle adresse.” L’objectif est plutôt de dire : “Cette interaction vient d’un être humain unique, et non d’un bot ou d’un agent IA non vérifié.”

Jusqu’ici, World a surtout buté sur un problème très concret : comment convaincre des millions de personnes de se faire scanner l’iris ? Pendant longtemps, obtenir le plus haut niveau de vérification impliquait de se rendre physiquement devant un Orb. Une expérience contraignante, inhabituelle, parfois perçue comme étrange. Dans certains pays, l’entreprise a tenté d’encourager la participation en offrant sa crypto, le Worldcoin, à certains inscrits. Elle a aussi installé ses Orbs dans de grandes chaînes de magasins, pour permettre aux utilisateurs de se faire vérifier pendant leurs courses ou en allant prendre un café.

Désormais, World accélère. L’entreprise annonce un déploiement massif de ses Orbs à New York, Los Angeles et San Francisco. Elle met aussi en avant un service permettant aux personnes intéressées de se faire livrer un Orb à domicile pour une vérification à distance.

Mais TFH sait que tout le monde ne passera pas immédiatement devant une sphère biométrique. C’est pourquoi l’entreprise introduit plusieurs niveaux de vérification. Le niveau le plus élevé reste la vérification Orb. En dessous, World propose un niveau intermédiaire, reposant sur la numérisation anonymisée d’une pièce d’identité officielle via la puce NFC de la carte.

Et désormais, un niveau d’entrée beaucoup plus simple : Selfie Check. L’utilisateur prend un selfie. Le traitement est censé être effectué localement sur le téléphone, pour préserver la confidentialité des images. Daniel Shorr, l’un des dirigeants de TFH, insiste : les selfies sont privés par nature, et World veut optimiser le traitement local afin que les images restent sur l’appareil.

Mais la vérification par selfie a ses limites. World affirme faire de son mieux et disposer d’un système parmi les meilleurs du marché, mais les fraudeurs savent depuis longtemps contourner certains dispositifs de selfie. Le niveau “faible friction” signifie donc aussi, mécaniquement, un niveau de sécurité plus faible.

Plus c’est facile, plus c’est vulnérable. Plus c’est sûr, plus c’est intrusif.

Tinder, première grande vitrine grand public

Tinder permettra aux utilisateurs de prouver qu'ils sont humains et non des robots. Ce choix n’est pas anodin. Une application de rencontre repose entièrement sur la confiance. Une photo, un prénom, une bio, quelques messages. Tout dépend de la conviction que la personne en face existe réellement. Tinder avait déjà lancé un pilote World ID au Japon l’année dernière. Le test ayant été présenté comme un succès, World annonce désormais un déploiement sur des marchés internationaux, dont les États-Unis.

Le principe est simple : un utilisateur vérifié peut associer son World ID à son profil Tinder. Un badge apparaît alors, signalant qu’il s’agit d’un humain vérifié. L’application n’affiche pas nécessairement l’identité civile de la personne. Elle indique seulement que le profil n’est pas censé être un bot.

Pour Tinder, l’intérêt est évident. Moins de faux profils. Plus de confiance. Une expérience plus rassurante. Yoel Roth, responsable de la confiance et de la sécurité chez Match Group, propriétaire de Tinder, a expliqué que ce partenariat était une suite logique pour aider les utilisateurs à savoir que la personne à l’autre bout du fil est réelle.

De Tinder aux concerts : la même logique contre les bots

World lance une fonctionnalité baptisée Concert Kit. L’idée : permettre aux artistes de réserver une partie de leurs billets à des personnes vérifiées par World ID. Objectif : lutter contre les bots qui achètent automatiquement des billets pour les revendre ensuite plus cher.

Le problème est connu. Lorsqu’une tournée très demandée ouvre sa billetterie, des scripts automatisés peuvent acheter des places en quelques secondes. Les vrais fans arrivent trop tard. Les billets réapparaissent ensuite sur le marché secondaire à des prix explosifs.

World propose donc une solution : réserver certains tickets aux humains vérifiés. Concert Kit serait compatible avec de grandes plateformes de billetterie comme Ticketmaster et Eventbrite.

Zoom, DocuSign, Okta : la preuve d’humanité entre dans l’entreprise

World veut aussi s’inviter dans le monde professionnel.

Avec Zoom, l’objectif est de lutter contre les deepfakes dans les appels vidéo. Une personne possédant un World ID pourra utiliser son identifiant pour prouver qu’elle est bien humaine, et potentiellement réduire le risque qu’un visage généré par IA se fasse passer pour elle lors d’une réunion.

DocuSign répond à une autre faille : la signature électronique. Dans un monde où un agent IA peut rédiger, envoyer, négocier ou signer des documents, la question devient simple : qui est réellement derrière l’action ? World veut ajouter une couche de preuve humaine dans ces processus.

Okta, spécialiste de l’authentification, travaille de son côté sur un concept appelé “Human Principal”. L’idée est de vérifier qu’un agent logiciel agit bien pour le compte d’une personne physique. C’est une anticipation du web automatisé : demain, des agents IA pourront réserver, acheter, répondre, remplir des formulaires, négocier, publier, exécuter des tâches.

Enjeux éthiques, juridiques et critiques

Ce déploiement technologique massif suscite cependant des interrogations. D’un côté, World ID promet de renforcer la confiance en ligne (sites de rencontres plus sûrs, moins de deepfakes, billetterie équitable, etc.). Mais de l’autre, c’est une collecte de données biométriques sensibles à l’échelle planétaire, qui n’est pas sans controverse.

Plusieurs gouvernements se sont inquiétés. En 2023-2024, plusieurs pays d’Asie et d’Afrique ont interrompu les opérations de World, invoquant des risques liés à la collecte d’iris et à la protection des données personnelles. Des pays européens l’ont même interdit purement et simplement, ordonnant la suppression des données collectées. Les autorités craignent notamment qu’un tel système ne permette un “suivi global” des populations ou ne viole des lois sur la vie privée.

Le lanceur d’alerte Edward Snowden a fustigé World pour “cataloguer des rétines”, en pointant le risque de surveillance de masse.

TFH se défend en soulignant l’anonymisation stricte (aucune donnée personnelle n’est transmise), et en publiant des études affirmant que la population se montre favorable (par exemple, sondages d’acceptation au Portugal, en Espagne, en Corée du Sud). Néanmoins, le scepticisme est bien là : peut-on véritablement “protéger la vie privée” tout en collectant des biométries uniques à l’échelle mondiale ? Les débats juridiques sur la légalité de tels dispositifs sont loin d’être clos, en particulier en Europe où le RGPD impose des contraintes strictes sur les données sensibles.

La crypto Worldcoin



Dans ce dispositif, la crypto Worldcoin — en baisse de -50% en 2026 — joue surtout le rôle de carburant économique du réseau. À l’origine, elle devait permettre d’inciter les utilisateurs à rejoindre World : vous vous faites vérifier comme humain unique, vous obtenez un World ID, et vous pouvez recevoir une partie du token associé au projet. L’idée : si World veut créer une infrastructure mondiale de “preuve d’humanité”, il lui faut atteindre une masse critique. Et pour atteindre cette masse critique, la crypto sert d’outil d’amorçage, presque comme une prime d’inscription distribuée aux premiers utilisateurs.

Mais son utilité ne s’arrête pas là. Le token sert aussi à aligner les intérêts entre les participants, les développeurs et l’écosystème : plus World ID est utilisé dans des applications comme Tinder, Zoom ou DocuSign, plus le réseau gagne en valeur, et plus le token peut devenir l’actif économique qui accompagne cette couche d’identité. En clair, World ID est la brique d’identité ; Worldcoin est la brique d’incitation. L’une sert à prouver que vous êtes humain. L’autre sert à faire grandir le réseau assez vite pour que cette preuve devienne un standard. C’est aussi ce qui rend le projet controversé : World ne propose pas seulement une technologie d’authentification, mais une économie complète autour de l’identité humaine.

Cours du Worldcoin

Zonebourse

Finalement, le projet World oscille entre utopie et dystopie. Dans un monde numérique saturé de bots et d’IA trompeuses, avoir un “label humain” universel pourrait améliorer la confiance. Les grandes entreprises soutiennent l’initiative, convaincues qu’elle lutte contre la fraude et renforce la sécurité. En revanche, donner une immense base de données biométriques à une entité privée – même avec des garanties cryptographiques – soulève des inquiétudes sur le contrôle et le pouvoir. Une vulnérabilité technique ou une dérive politique (revirement de la législation) pourrait menacer la confidentialité de millions de personnes.

Les prochains mois diront si World devient une couche de confiance incontournable ou une expérimentation trop intrusive.

Si Tinder l’adopte largement, le badge “humain vérifié” pourrait devenir un avantage social. Si Zoom l’intègre dans les usages professionnels, la preuve d’humanité pourrait devenir un standard de sécurité. Si DocuSign, Okta et les agents IA s’en emparent, World pourrait se glisser au cœur des workflows d’entreprise.

Mais chaque nouveau cas d’usage posera la même question. Voulons-nous d’un Internet où l’humain doit se certifier pour être cru ? Et si oui, à qui confions-nous cette certification ?

World veut répondre à l’un des grands problèmes de l’ère de l’IA : distinguer le vrai du synthétique, l’humain du bot, la présence de l’imitation. Mais en essayant de résoudre cette crise, le projet ouvre un autre débat, plus profond encore : celui du contrôle de l’identité humaine dans le monde numérique.

Le mot de la fin : World ne scanne pas seulement des iris. Il scanne une angoisse collective. Celle d’un Internet où tout peut parler, tout peut séduire, tout peut signer, tout peut imiter. Mais où l’on ne sait plus toujours qui, ou quoi, se trouve de l’autre côté de l’écran.