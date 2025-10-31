Samse affiche un chiffre d'affaires de 1,46 milliard d'euros au 30 septembre, en progression de 1% (-6,3% à périmètre comparable), l'évolution du CA 2025 restant impactée par l'entrée dans le périmètre, le 1er mai 2024, des enseignes VM Matériaux, LNTP et Cominex.
L'activité négoce a augmenté de 2,9% avec un chiffre d'affaires de 1,18 MdEUR à fin septembre (-6,2% à périmètre comparable), tandis que l'activité bricolage a reculé de 6,4%, dans un marché du bricolage est également dans une tendance baissière.
Samse poursuit ses actions de rationalisation et d'optimisation dans un contexte économique dégradé. Il entend cependant conserver un maillage optimisé et des équipes compétentes dans la perspective de la reprise de ses marchés.
SAMSE est le n° 2 français du négoce de matériaux de construction. Le groupe développe également une activité de distribution de matériel de bricolage destiné aux particuliers. Le CA par activité se répartit comme suit :
- négoce de matériaux de construction (79,7%) : carrelages, faïences, menuiseries, revêtements de sols, parquets, sanitaires, etc. à destination des professionnels secteur du bâtiment, du bois et des travaux publics ;
- distribution de matériel de bricolage (20,3%) : détention, à fin 2024, d'un réseau de 37 magasins sous l'enseigne L'Entrepôt du Bricolage.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite).
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite).
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite).