Samse accroit de 1% son CA à neuf mois

Samse affiche un chiffre d'affaires de 1,46 milliard d'euros au 30 septembre, en progression de 1% (-6,3% à périmètre comparable), l'évolution du CA 2025 restant impactée par l'entrée dans le périmètre, le 1er mai 2024, des enseignes VM Matériaux, LNTP et Cominex.



L'activité négoce a augmenté de 2,9% avec un chiffre d'affaires de 1,18 MdEUR à fin septembre (-6,2% à périmètre comparable), tandis que l'activité bricolage a reculé de 6,4%, dans un marché du bricolage est également dans une tendance baissière.



Samse poursuit ses actions de rationalisation et d'optimisation dans un contexte économique dégradé. Il entend cependant conserver un maillage optimisé et des équipes compétentes dans la perspective de la reprise de ses marchés.