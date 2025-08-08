Samse : changement à la direction de l'enseigne

Publié le 08/08/2025 à 07:12 Zonebourse.com Partager

Samse annonce qu'en vue d'insuffler une nouvelle dynamique à son enseigne éponyme, son conseil d'administration a décidé de mettre fin au mandat de François Bériot en tant que directeur général de l'enseigne Samse.



A compter de ce jour, Yannick Lopez, directeur général délégué du groupe, reprend la direction de l'enseigne, accompagné du comité de direction déjà en place. Le groupe centré sur l'univers du bâtiment lance dès à présent le recrutement d'un directeur d'enseigne.