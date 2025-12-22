Samsung Biologics rachète à GSK un site dans le Maryland

Samsung Biologics annonce que sa filiale américaine Samsung Biologics America a conclu un accord définitif avec GSK pour lui racheter 100% de Human Genome Sciences, société opérant un site majeur dans le Maryland, pour un montant de 280 millions de dollars.

"Cette décision stratégique assure le premier site de fabrication de Samsung Biologics basé aux Etats-Unis, une expansion significative de la présence mondiale de l'entreprise et son engagement à long terme sur le marché américain", explique le Sud-Coréen.



Située à Rockville (Maryland), l'installation se situe au coeur de l'un des principaux bio-clusters américains et comprend deux usines de fabrication avec une capacité combinée de 60 000 litres de substances médicamenteuses.



Samsung Biologics prévoit d'investir davantage sur le site pour étendre sa capacité et moderniser sa technologie, "afin de soutenir davantage une chaîne d'approvisionnement américaine plus résiliente pour les médicaments biologiques essentiels".



En intégrant cette installation à son réseau mondial, Samsung Biologics offrira à ses clients des options flexibles et multi-sites "afin de garantir que les traitements salvateurs de vies soient disponibles de manière fiable pour les patients américains".