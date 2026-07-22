Samsung choisit la suite Snapdragon de Qualcomm pour ses appareils Galaxy

A l'occasion de l'événement Samsung Unpacked, Qualcomm Technologies fait part d'un renforcement de sa collaboration de longue date avec le géant sud-coréen, sa suite Snapdragon "propulsant l'avenir des expériences d'IA agentique et contextuelle au sein de l'écosystème Galaxy", des smartphones aux montres, en passant par les lunettes intelligentes.

Ainsi, sa plateforme mobile Snapdragon 8 Elite Gen 5 pour Galaxy, sa plateforme Snapdragon Wear Elite et sa plateforme Snapdragon AR1 Gen 1 équiperont les tout derniers appareils de Samsung, notamment les Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Samsung Galaxy Z Fold8, Samsung Galaxy Z Flip8, Samsung Galaxy Watch9, Samsung Galaxy Watch Ultra2, ainsi que les nouvelles lunettes intelligentes.



"En offrant un traitement embarqué puissant et une connectivité inter-appareils renforcée, Snapdragon délivre des expériences cohérentes, contextuellement conscientes et de plus en plus autonomes, s'adaptant en temps réel à la manière dont les utilisateurs vivent, travaillent et créent", affirme Qualcomm.



Le Snapdragon 8 Elite Gen 5 pour Galaxy propulse la nouvelle vague d'expériences Galaxy AI sur les derniers smartphones pliables de Samsung. Construit autour du CPU Qualcomm Oryon, présenté comme le CPU mobile le plus rapide au monde, il apporte des interactions plus rapides, plus intelligentes et plus personnalisées aux Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 et Galaxy Z Flip8.



Le Snapdragon Wear Elite offre une fusion de capteurs avancée, des performances élevées et une connectivité supérieure aux montres Samsung Galaxy Watch9 et Samsung Galaxy Watch Ultra2, "leur permettant de comprendre en continu le contexte de l'utilisateur tout au long de la journée et de délivrer des recommandations santé plus proactives et personnalisées".



Enfin, Qualcomm, Samsung et Google étendent leur collaboration autour d'Android XR, au-delà des casques Galaxy XR, vers les lunettes intelligentes, propulsées par Snapdragon AR1 Gen 1. Gentle Monster et Warby Parker ont dévoilé deux nouveaux modèles s'inscrivant dans des collections plus vastes qui seront lancées cet automne, toutes construites autour de Snapdragon.