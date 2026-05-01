Malgré le recul du titre post-annonce, la publication de Samsung Electronics ne doit pas vous faire douter : ce fut un cru exceptionnel ! Le groupe sud-coréen affiche un bénéfice d'exploitation record de 57 200 milliards de wons au premier trimestre 2026, en hausse de 756% sur un an, pour un chiffre d'affaires également historique de 133 900 milliards de wons, en progression de 69%. Le bénéfice net atteint 47 200 milliards de wons. Ces chiffres dépassent légèrement les attentes, puisque le consensus tablait sur 55 280 milliards de wons de résultat opérationnel et 132 690 milliards de wons de ventes.

La division semi-conducteurs, Device Solutions, a généré 53 700 milliards de wons de bénéfice d’exploitation, soit environ 94% du total du groupe, avec des ventes en hausse de 86% à 81 700 milliards de wons. Samsung n'est plus seulement porté par un cycle favorable : il bénéficie d'une tension structurelle sur l'offre de mémoire avec qui il se taille la part du lion avec SK Hynix et Micron, alimentée par la construction des infrastructures d'IA, la demande des hyperscalers, les besoins en HBM, DDR5 haute densité et SSD serveur. Le management a indiqué que les expéditions serveur avaient progressé au premier trimestre d’un pourcentage dans le bas de la dizaine pour la DRAM et dans le bas de la vingtaine pour la NAND, avec des prix moyens en hausse de près de 90% sur la DRAM et d’environ 80% sur la NAND.

La visibilité est là aussi impressionnante pour Samsung. L'entreprise affirme que son offre est très inférieure à la demande des clients et que les demandes déjà reçues pour 2027 indiquent un déséquilibre encore plus marqué qu'en 2026. Les contrats pluriannuels signés avec certains clients, assortis d’engagements plus contraignants que les accords habituels, constituent un signal important : les grands acheteurs cherchent à sécuriser les volumes avant même que les capacités futures soient disponibles. Cela renforce la visibilité de Samsung, mais impose aussi une discipline d’investissement considérable, alors que les délais de construction de nouvelles capacités restent longs.

Le point délicat concerne la HBM. Samsung a pris du retard face à SK Hynix auprès de Nvidia, mais revendique désormais les premières ventes en production de masse de HBM4 en février, destinées notamment à la plateforme Vera Rubin, et prévoit de plus que tripler son chiffre d’affaires HBM cette année. La HBM4 devrait représenter plus de 50% des ventes HBM à partir du troisième trimestre et environ la moitié sur l’ensemble de l’année. Le paradoxe, reconnu par le management, est que la flambée récente des prix de la DRAM conventionnelle rend celle-ci parfois plus profitable à court terme que la HBM. Samsung choisit cependant de préserver un équilibre entre HBM et mémoire conventionnelle, afin de ne pas fragiliser l’expansion même des infrastructures IA qui soutiennent le cycle.

Les autres divisions rappellent que le boom des puces a aussi un coût. Dans le mobile, le bénéfice opérationnel ressort à 2 800 milliards de wons, mais la rentabilité est sous pression en raison de l’envolée des composants mémoire. Samsung prévoit une baisse de la profitabilité de MX cette année malgré le soutien des Galaxy S26, des modèles premium et de l’IA embarquée. Les écrans souffrent également : la division Display affiche seulement 400 milliards de wons de bénéfice opérationnel, pénalisée par la saisonnalité, le coût de la mémoire et une demande plus fragile.

Le dossier présente donc une qualité de résultats très élevée, mais asymétrique. Le moteur mémoire tourne à plein régime, avec des prix, des volumes serveur et une visibilité rarement réunis. En revanche, et c'est le revers de la médaille, la dépendance au cycle IA s'intensifie, la base bénéficiaire devient très concentrée, et plusieurs risques demeurent : grève potentielle en Corée du Sud entre le 21 mai et le 7 juin, hausse des coûts logistiques liée au pétrole, tensions géopolitiques et pression des composants sur les activités aval.

Le recul du titre après la publication, malgré des records opérationnels, ressemble davantage à une prise de bénéfices après une hausse de près de 84% depuis le début de l’année qu’à une remise en cause du scénario industriel. Ce que le marché sous-estime peut-être, c’est moins le niveau du trimestre que la rareté organisée des capacités : Samsung entre dans une phase où la croissance dépendra autant de ses arbitrages d’allocation que de la demande elle-même.