Samsung Electronics et SK Hynix annonceront des contrats de long terme portant sur la fourniture de puces mémoire à des partenaires technologiques mondiaux, à l'occasion du déplacement du président sud-coréen à San Francisco. Selon Kim Yong-beom, conseiller politique de Lee Jae Myung, ces accords représenteront des montants "très importants" et devraient marquer une nouvelle étape pour l'industrie des semi-conducteurs sud-coréenne.

Le responsable présidentiel estime que ces contrats consolideront le partenariat technologique et économique entre la Corée du Sud et les Etats-Unis. Il a également indiqué que plusieurs grandes entreprises technologiques dévoileront des investissements stratégiques dans des centres de données dédiés à l'intelligence artificielle, sans préciser les groupes concernés ni le montant des projets.

La visite de Lee Jae Myung à San Francisco, prévue vendredi et samedi, précédera un déplacement en Amérique du Sud pour participer à plusieurs sommets régionaux. Le président doit rencontrer notamment Jensen Huang, directeur général de Nvidia, et Sam Altman, directeur général d'OpenAI. Il participera aussi à un sommet consacré à l'intelligence artificielle réunissant les dirigeants de grands conglomérats sud-coréens, dont Samsung Electronics, SK Group et Hyundai Motor.