Samsung et SK Hynix vont dévoiler de grands contrats de puces aux Etats-Unis
A l'occasion de la visite du président sud-coréen Lee Jae Myung à San Francisco, Samsung Electronics et SK Hynix doivent annoncer des accords majeurs de fourniture de puces mémoire avec des groupes technologiques américains. Ces annonces s'inscrivent dans un contexte de renforcement de la coopération entre Séoul et Washington autour de l'intelligence artificielle.
Samsung Electronics et SK Hynix annonceront des contrats de long terme portant sur la fourniture de puces mémoire à des partenaires technologiques mondiaux, à l'occasion du déplacement du président sud-coréen à San Francisco. Selon Kim Yong-beom, conseiller politique de Lee Jae Myung, ces accords représenteront des montants "très importants" et devraient marquer une nouvelle étape pour l'industrie des semi-conducteurs sud-coréenne.
Le responsable présidentiel estime que ces contrats consolideront le partenariat technologique et économique entre la Corée du Sud et les Etats-Unis. Il a également indiqué que plusieurs grandes entreprises technologiques dévoileront des investissements stratégiques dans des centres de données dédiés à l'intelligence artificielle, sans préciser les groupes concernés ni le montant des projets.
La visite de Lee Jae Myung à San Francisco, prévue vendredi et samedi, précédera un déplacement en Amérique du Sud pour participer à plusieurs sommets régionaux. Le président doit rencontrer notamment Jensen Huang, directeur général de Nvidia, et Sam Altman, directeur général d'OpenAI. Il participera aussi à un sommet consacré à l'intelligence artificielle réunissant les dirigeants de grands conglomérats sud-coréens, dont Samsung Electronics, SK Group et Hyundai Motor.
Samsung Electronics Co Ltd est une société basée en Corée dont l'activité principale est la fabrication de produits électroniques. La société exerce ses activités à travers quatre segments. Le segment Digital eXperience (DX) fabrique et commercialise des produits tels que des téléviseurs (TV), des écrans, des réfrigérateurs, des lave-linge, des climatiseurs, des smartphones, des systèmes réseau et des ordinateurs personnels. Le segment Device Solutions (DS) produit et commercialise des produits tels que des mémoires vives dynamiques (DRAM), des mémoires flash NAND et des processeurs d'applications mobiles (AP). Le segment Samsung Display (SDC) fournit des produits tels que des dalles à diodes électroluminescentes organiques (OLED) pour smartphones. Le segment Harman développe, produit et commercialise des produits automobiles tels que des tableaux de bord numériques et des systèmes audio pour voitures, ainsi que des produits audio grand public tels que des enceintes portables et des barres de son. La société commercialise ses produits sur les marchés nationaux et internationaux.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.