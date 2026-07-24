Samsung et SK Hynix vont dévoiler de grands contrats de puces aux Etats-Unis

A l'occasion de la visite du président sud-coréen Lee Jae Myung à San Francisco, Samsung Electronics et SK Hynix doivent annoncer des accords majeurs de fourniture de puces mémoire avec des groupes technologiques américains. Ces annonces s'inscrivent dans un contexte de renforcement de la coopération entre Séoul et Washington autour de l'intelligence artificielle.

Samsung Electronics et SK Hynix annonceront des contrats de long terme portant sur la fourniture de puces mémoire à des partenaires technologiques mondiaux, à l'occasion du déplacement du président sud-coréen à San Francisco. Selon Kim Yong-beom, conseiller politique de Lee Jae Myung, ces accords représenteront des montants "très importants" et devraient marquer une nouvelle étape pour l'industrie des semi-conducteurs sud-coréenne.



Le responsable présidentiel estime que ces contrats consolideront le partenariat technologique et économique entre la Corée du Sud et les Etats-Unis. Il a également indiqué que plusieurs grandes entreprises technologiques dévoileront des investissements stratégiques dans des centres de données dédiés à l'intelligence artificielle, sans préciser les groupes concernés ni le montant des projets.



La visite de Lee Jae Myung à San Francisco, prévue vendredi et samedi, précédera un déplacement en Amérique du Sud pour participer à plusieurs sommets régionaux. Le président doit rencontrer notamment Jensen Huang, directeur général de Nvidia, et Sam Altman, directeur général d'OpenAI. Il participera aussi à un sommet consacré à l'intelligence artificielle réunissant les dirigeants de grands conglomérats sud-coréens, dont Samsung Electronics, SK Group et Hyundai Motor.