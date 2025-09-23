Samsung Electronics Co Ltd est une société basée en Corée dont l'activité principale est la fabrication et la distribution de produits électroniques. La société exerce ses activités dans quatre secteurs. Le secteur des technologies de l'information et des communications mobiles (IM) fabrique des ordinateurs, des téléphones portables, des systèmes de réseau, des appareils photo numériques et autres. Le segment Device Solutions (DS) fournit des semi-conducteurs et des pièces d'affichage, notamment des mémoires dynamiques à accès aléatoire (DRAM), des flashes, des écrans à cristaux liquides à transistors à couche mince (TFT-LCD) et autres. Le segment Consumer Electronics (CE) fabrique des téléviseurs couleur, des moniteurs, des imprimantes, des climatiseurs, des réfrigérateurs, des machines à laver et autres. Le segment Harman fabrique des unités de tête, des systèmes d'infodivertissement, des systèmes télématiques, des haut-parleurs, etc. La société distribue ses produits sur le marché national et sur les marchés étrangers.