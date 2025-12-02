Samsung Electronics a dévoilé dans la nuit de lundi le Galaxy Z TriFold, son premier smartphone à triple pliage, consolidant ainsi son statut de leader sur le marché émergent des téléphones pliables. Le modèle sera lancé en Corée du Sud le 12 décembre, avant d’être progressivement commercialisé dans plusieurs pays asiatiques et au Moyen-Orient. Sa sortie aux États-Unis est prévue au premier trimestre 2026. Le TriFold, proposé en une seule version (16 Go de RAM, 512 Go de stockage), sera vendu environ 2 449 dollars.

Doté de deux charnières intérieures, l’appareil déploie un écran de 10 pouces, avec une résolution de 2160 x 1584 pixels, tout en restant relativement compact une fois plié (12,9 mm d’épaisseur). Il peut afficher trois applications en simultané et se passer d’écran externe grâce à un mode bureau intégré. Équipé de la batterie la plus puissante jamais intégrée dans un pliable Samsung, il supporte la charge ultra-rapide (50% en 30 minutes). Le TriFold est certifié IP48, garantissant une résistance à l’eau mais non à la poussière.

Plus qu’un produit de masse, le Galaxy Z TriFold se positionne comme une vitrine technologique. Selon Counterpoint Research, sa production restera limitée, Samsung cherchant avant tout à démontrer sa capacité d’innovation face à une concurrence chinoise de plus en plus agressive, avec Huawei et Honor en première ligne. Le modèle permet également à la marque de tester la durabilité du design tri-pliant et les performances logicielles, en amont de l’arrivée potentielle d’Apple sur le segment dès 2026. Pour TM Roh, co-PDG de Samsung, ce lancement est l’aboutissement de plusieurs années de R&D sur la convergence entre portabilité et productivité.