Samsung Electronics a augmenté en novembre les prix de ses puces mémoire DDR5 jusqu’à 60% par rapport à septembre, face à une demande en forte hausse liée à l’expansion des centres de données dédiés à l’intelligence artificielle. Cette flambée tarifaire touche l’ensemble de la gamme, avec des hausses de 30% à 50% sur les capacités de 16 à 128 Go, selon des données fournies à Reuters par des sources proches du dossier. Le prix d’un module de 32 Go est ainsi passé de 149 à 239 dollars en deux mois. Ces augmentations, sans confirmation officielle de Samsung, interviennent après le report inhabituel de la mise à jour des tarifs contractuels en octobre.

Cette tension sur l’offre de DDR5, utilisée dans de nombreux équipements électroniques, complique la tâche des fabricants de serveurs et de centres de données, contraints de payer des primes élevées pour sécuriser leurs approvisionnements. Elle affecte aussi l’ensemble du secteur technologique, des constructeurs de smartphones comme Xiaomi aux fondeurs comme SMIC, dont certains clients réduisent ou suspendent d’autres commandes par précaution. Dans ce contexte, des pratiques d’achat anticipé se multiplient, renforçant encore la pression sur le marché.

Samsung, qui accusait un retard sur ses concurrents dans le domaine des puces pour l’intelligence artificielle, bénéficie désormais de cette dynamique pour imposer ses prix. Selon les analystes, le groupe sud-coréen pourrait enregistrer une hausse de 40% à 50% de ses prix contractuels au quatrième trimestre, au-delà de la moyenne sectorielle estimée à 30%. Des contrats à long terme, parfois valables jusqu’en 2027, seraient déjà en négociation, témoignant de la confiance de Samsung dans la poursuite de la demande.