La nouvelle cheffe du Parti libéral-démocrate, Sanae Takaichi, pressentie pour devenir la première femme Première ministre du Japon, a affirmé jeudi que la Banque du Japon devait aligner sa politique monétaire sur les priorités économiques du gouvernement. Dans une intervention télévisée, elle a souligné que la hausse actuelle des prix provenait essentiellement des coûts des matières premières et non d’une demande intérieure solide, plaidant pour une inflation "tirée par la demande" et pour le maintien d’une politique monétaire accommodante.

Takaichi, connue pour ses positions expansionnistes, a indiqué que les décisions de la BoJ devaient rester cohérentes avec la stratégie économique nationale. Son élection à la tête du PLD a aussitôt provoqué une baisse du yen à un plus bas de huit mois, les marchés anticipant une continuité dans la politique de taux bas. Elle a toutefois nuancé, affirmant ne pas souhaiter une chute excessive de la monnaie, tout en reconnaissant les avantages compétitifs d’un yen faible pour les exportateurs.

Candidate à la succession de Fumio Kishida, Takaichi prévoit, si elle accède au pouvoir, un plan de soutien destiné à compenser la hausse du coût de la vie, incluant une réduction de la taxe sur l’essence et un budget supplémentaire. Ces annonces ont entraîné une légère hausse des rendements des obligations japonaises, les marchés anticipant un plan de relance massif. La dirigeante a défendu sa ligne en assurant que "la croissance doit primer sans compromettre la discipline budgétaire", rappelant que la dette japonaise reste largement détenue par des investisseurs domestiques, gage selon elle de stabilité du marché obligataire.