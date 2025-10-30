Le groupe a publié un chiffre d'affaires net de 2 825 M$ au 3ème trimestre, en hausse de 6 % à CC et de 9 % en USD.
Le groupe a profité d'une croissance des volumes de +8% et de la forte contribution des biosimilaires (+13% tcc). Les biosimilaires ont représenté pour la première fois plus de 30 % des ventes nettes.
Toutes les régions sont en croissance, avec une Europe en croissance de +6% à tcc, et à +4% à l'International et un rebond en Amérique du Nord (+7% ajusté de Cimerli).
Le chiffre d'affaires ressort à 8,1Mds$ sur 9 mois, en croissance de +5% à tcc, dont +12% pour les biosimilaires et +2% pour les génériques.
La croissance reste essentiellement tirée par les biosimilaires, avec plusieurs lancements prévus au 4ème trimestre (Wyost, Jubbonti, Afqlir® et Tyruko®) indique Invest Securities.
Le groupe a mis à jour ses prévisions financières pour 2025. Les ventes nettes de l'exercice 2025 devraient croître d'un pourcentage moyen à un chiffre (inchangé) et une marge d'EBITDA de base pour l'exercice 2025 de 21-22 % (prévisions précédentes : environ 21 %)
Sandoz Group AG est une entreprise suisse active dans le secteur des technologies de la santé. La société opère dans deux domaines : les produits génériques et les biosimilaires. L'activité Génériques développe, fabrique et commercialise des principes actifs et des formes galéniques finies de produits pharmaceutiques à petites molécules, des formes galéniques finies d'anti-infectieux, des principes pharmaceutiques actifs et des produits intermédiaires. L'activité Biosimilaires développe, fabrique et commercialise des produits à base de protéines et d'autres produits biologiques qui sont similaires à d'autres médicaments biologiques déjà approuvés. Le portefeuille de produits de la société, qui comprend des génériques et des biosimilaires, couvre tous les domaines thérapeutiques pour le traitement des patients, tels que les maladies cardiovasculaires, le système nerveux central, l'oncologie, les anti-infectieux, la douleur et les maladies respiratoires. La société sert des clients dans le monde entier.
