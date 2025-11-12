Sandoz a signé un accord de licence mondial avec EirGenix

Sandoz a annoncé la signature d'un accord de licence mondial pour commercialiser un biosimilaire proposé du médicament oncologique pertuzumab.



L'accord conclu avec EirGenix prévoit un paiement échelonné pour un montant total pouvant atteindre 152 millions de dollars américains, incluant un versement initial et d'éventuelles primes supplémentaires liées aux performances du marché.



Aux termes de l'accord, Sandoz détient les droits commerciaux exclusifs mondiaux sur un biosimilaire du pertuzumab, à l'exception de certains pays d'Asie, tandis qu'EirGenix sera responsable du développement, de la fabrication et de la distribution.



Richard Saynor, DG de Sandoz, a déclaré : ' Selon les dernières estimations, jusqu'à 2,3 millions de patientes dans le monde reçoivent chaque année un diagnostic de cancer du sein et, parmi ces cas, environ 15 à 20 % sont des cancers du sein HER2-positifs'.



' Cet accord souligne notre engagement à élargir l'accès des patients aux traitements et à soutenir les systèmes de santé en proposant des options thérapeutiques de haute qualité et plus abordables'.