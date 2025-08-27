Sandoz : Deutsche Bank relève son objectif de cours

Deutsche Bank a annoncé mercredi avoir relevé son objectif de cours sur Sandoz de 48 à 55 francs suisses, tout en maintenant son conseil d'achat sur le titre.



Dans une note publiée dans la matinée, la banque allemande souligne que le titre du fabricant de génériques et de biosimilaires a progressé d'environ 30% depuis son relèvement de recommandation, qui avait suivi la publication des résultats du quatrième trimestre.



Suite à ce mouvement de hausse, l'établissement dit s'interroger sur le 'plafond' de valorisation raisonnable pour une société au profil 'mixte' telle que l'entreprise helvète, présente dans les génériques classiques, aux marges faibles, mais aussi sur le segment des biosimilaires jugé plus porteur.



L'établissement fait remarquer que les prévisions de bénéfice par action restent quasiment inchangées et que le consensus n'a pas beaucoup évolué, ce qui signifie selon lui que la récente hausse du cours s'explique principalement par une expansion du multiple de valorisation, le titre se négociant désormais environ 19 fois les bénéfices attendus, un niveau déjà élevé pour ce type d'actif.



Selon Deutsche Bank, le potentiel du dossier réside toutefois dans la dynamique structurelle des biosimilaires, qui représentent désormais 23% du chiffre d'affaires du groupe mais qui devraient atteindre 30% en 2025 avant d'approcher 40% d'ici la fin de la décennie.



Pour la banque allemande, Sandoz apparaît ainsi comme l'un des rares acteurs cotés offrant une exposition quasi unique à cette thématique, ce qui le conduit à percevoir encore un potentiel de hausse à moyen terme sur le titre.