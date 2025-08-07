Après un premier semestre convaincant, le spécialiste suisse des médicaments génériques et biosimilaires poursuit son joli parcours amorcé ces dernières semaines. Le titre s'adjuge 12%.

L’ancienne filiale de Novartis profite de la forte croissance des médicaments biosimilaires qui représentent désormais 30 % du chiffre d’affaires trimestriel, un objectif que la direction visait à moyen terme mais qui est atteint plus tôt que prévu. Il est désormais porté à 40% pour 2030. Les biosimilaires, qui sont des copies quasi parfaites de médicaments biologiques dont les brevets ont expiré, sont bien positionnés pour profiter du contexte orienté sur la maîtrise des dépenses de santé. Ils sont notamment moins chers que les originaux alors qu’ils offrent une efficacité thérapeutique équivalente.

La progression du segment biosimilaire s’explique dernièrement par la qualité du portefeuille de Sandoz. La dynamique commerciale est particulièrement forte pour des produits comme Hyrimoz, utilisé dans le traitement de plusieurs maladies inflammatoires chroniques et Tyruko qui est prescrit principalement dans la sclérose en plaques récurrente-rémittente et, dans certains cas, pour traiter la maladie de Crohn. Également, l’activité bénéficie de l’intégration verticale de la production et d’une montée en puissance des nouvelles technologies, notamment la fabrication continue qui s’oppose à la fabrication traditionnelle par lots. De plus, Sandoz a annoncé le rachat des capacités internes de développement et de fabrication de l’allemand Evotec (Just-Evotec Biologics) à Toulouse pour 300 M$. Cet actif donne notamment accès à la technologie J.Design qui est un outil propriétaire basé sur l’intelligence artificielle destiné à optimiser chaque étape du processus de développement : du choix du vecteur cellulaire à l’industrialisation. L’acquisition devrait permettre d’internaliser davantage les capacités industrielles, de sécuriser les chaînes d’approvisionnement, et de gagner en agilité dans un marché de plus en plus concurrentiel. Enfin, le groupe a posé récemment la première pierre d’une nouvelle usine d’injectables en Slovénie afin de renforcer ses capacités. Le marché des biosimilaires est estimé à 300 milliards de dollars d’ici 2035. C’est maintenant qu’il faut se positionner.

Mais n’oublions pas les génériques qui restent toutefois la base du modèle économique de Sandoz puisque la spécialité représente plus de 70 % des volumes et des ventes globales. À la différence des biosimilaires, considérés par les laboratoires comme des produits à plus forte valeur ajoutée (et donc à plus forte marge), qui sont produits à partir d’organismes vivants via des procédés biotechnologiques, les génériques, plus matures, contiennent exactement la même molécule que le médicament original.

Mais sur cette spécialité aussi, Sandoz parvient à faire mieux que le marché en ciblant surtout ceux qui sont plus complexes, injectables et moins exposés aux baisses de prix. A ce propos, l’environnement tarifaire semble se normaliser après plusieurs années de forte pression.

Pour ce qui est des chiffres, au deuxième trimestre, les revenus ont progressé de 8% à taux de change constants, tirés par une dynamique solide du côté des volumes. Les biosimilaires affichent une croissance spectaculaire de 20 % tandis que les génériques progressent de 3 %, soit légèrement en deçà des attentes, mais mieux que certains concurrents (Teva, Viatris).

L’ensemble de ces bons éléments et les excellentes perspectives qui vont avec ont permis au titre de gagner près de 60 % depuis son IPO fin 2023. Sandoz est désormais bien mieux valorisé que ses pairs Teva, Hikma Pharmaceuticals ou Viatris. Le groupe revendique une part de marché de 26 % dans les biosimilaires en Europe et maîtrise bien son exposition aux Etats-Unis pour ce qui est de la question sur les droits de douane. L’endettement est modéré (1,6x Ebitda) et la feuille de route claire. Enfin, le mix produit est favorable tout comme les fondamentaux. Par conséquent, le groupe suisse conserve un solide potentiel s’il parvient à tenir ses objectifs et son rythme de croissance initié depuis deux ans. Pour cela, plusieurs molécules majeures arrivent à échéance d’ici 2030 et Sandoz est très bien placé pour en profiter.