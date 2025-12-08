Sandoz fait part de la finalisation de l'acquisition de Just-Evotec Biologics auprès d'Evotec, accord incluant le site de Toulouse ainsi qu'une licence indéfinie pour la technologie de fabrication continue de pointe pour les biosimilaires.
Cette étape s'inscrit dans sa stratégie de biosimilaires, en élargissant les capacités internes de développement et fabrication de substances pharmaceutiques et en tirant parti de la technologie de fabrication continue pour accroître l'efficacité et la scalabilité.
"Cela positionne également Sandoz pour capitaliser sur le marché mondial projeté de la ligne de vue des biosimilaires de plus de 300 milliards de dollars, au cours de la prochaine décennie", ajoute le groupe de santé suisse.
Cette acquisition complète les investissements en cours en Slovénie, renforçant la stratégie de Sandoz visant à construire un réseau interne robuste de biosimilaires de bout en bout à travers l'Europe.
Le site slovène se concentrera sur la fabrication à grande échelle de substances pharmaceutiques en lots nourris, tandis que celui de Toulouse se spécialisera dans la fabrication continue à petite échelle.
Sandoz Group AG est une entreprise suisse active dans le secteur des technologies de la santé. La société opère dans deux domaines : les produits génériques et les biosimilaires. L'activité Génériques développe, fabrique et commercialise des principes actifs et des formes galéniques finies de produits pharmaceutiques à petites molécules, des formes galéniques finies d'anti-infectieux, des principes pharmaceutiques actifs et des produits intermédiaires. L'activité Biosimilaires développe, fabrique et commercialise des produits à base de protéines et d'autres produits biologiques qui sont similaires à d'autres médicaments biologiques déjà approuvés. Le portefeuille de produits de la société, qui comprend des génériques et des biosimilaires, couvre tous les domaines thérapeutiques pour le traitement des patients, tels que les maladies cardiovasculaires, le système nerveux central, l'oncologie, les anti-infectieux, la douleur et les maladies respiratoires. La société sert des clients dans le monde entier.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.