Sandoz annonce le lancement à travers l'Europe de Wyost (dénosumab 120 mg) et de Jubbonti (dénosumab 60 mg), approuvés respectivement pour les traitements de la maladie osseuse liée au cancer et de l'ostéoporose.
Ces médicaments comptent parmi les premiers biosimilaires au dénosumab à être lancés sur le continent et sont approuvés pour traiter toutes les indications des médicaments de référence, Xgeva et Prolia (marques déposées d'Amgen).
"Wyost et Jubbonti représentent des moteurs clés de valeur pour Sandoz, et ce lancement européen marque la prochaine étape majeure dans l'avancement de la stratégie de croissance de l'entreprise", affirme le groupe de santé suisse.
Il succède en effet à d'autres lancements clés de biosimilaires cette année, notamment Wyost et Jubbonti aux Etats-Unis, ainsi que les récents lancements de Tyruko (natalizumab) aux Etats-Unis et d'Afqlir (aflibercept) en Europe.
Sandoz lance deux biosimilaires de dénosumab en Europe
Publié le 01/12/2025 à 09:14
Partager
-0,21 %
+0,26 %
© Zonebourse.com - 2025
Partager