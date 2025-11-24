Sandoz lance son Afqlir en Europe

Sandoz annonce le lancement européen d'Afqlir (aflibercept), kit de flacons de 2 mg et seringue pré-remplie pour injection intravitréale, "offrant ainsi des options de traitement abordables pour les patients atteints de maladies rétiniennes".



Il a été approuvé par la Commission européenne en novembre 2024, dans les mêmes indications chez les adultes que son médicament de référence Eylea, à savoir le traitement de diverses maladies rétiniennes pour prévenir la cécité liée aux maladies.



L'aflibercept est considéré comme une référence pour diverses maladies néovasculaires de la rétine comme la DMLA, l'occlusion veineuse rétinienne et l'oedème maculaire diabétique, principales causes de perte de vision et dont la prévalence globale augmente.



"Afqlir sera lancé à travers l'Europe, à partir de ce jour au Royaume-Uni, puis d'autres grands marchés comme l'Allemagne et la France, avec des déploiements supplémentaires prévus en 2026", précise le groupe suisse de génériques et de biosimilaires.