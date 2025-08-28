Sandoz Group AG est une entreprise suisse active dans le secteur des technologies de la santé. La société opère dans deux domaines : les produits génériques et les biosimilaires. L'activité Génériques développe, fabrique et commercialise des principes actifs et des formes galéniques finies de produits pharmaceutiques à petites molécules, des formes galéniques finies d'anti-infectieux, des principes pharmaceutiques actifs et des produits intermédiaires. L'activité Biosimilaires développe, fabrique et commercialise des produits à base de protéines et d'autres produits biologiques qui sont similaires à d'autres médicaments biologiques déjà approuvés. Le portefeuille de produits de la société, qui comprend des génériques et des biosimilaires, couvre tous les domaines thérapeutiques pour le traitement des patients, tels que les maladies cardiovasculaires, le système nerveux central, l'oncologie, les anti-infectieux, la douleur et les maladies respiratoires. La société sert des clients dans le monde entier.