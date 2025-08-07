Sandoz : le titre bondit après un premier semestre solide

Sandoz a fait état jeudi d'une hausse plus marquée qu'attendu de son chiffre d'affaires et de son bénéfice au deuxième trimestre à la faveur de la forte demande pour ses biosimilaires qui devraient l'aider à atteindre ses objectifs annuels.



Le numéro un mondial dans le domaine des médicaments génériques indique que son chiffre d'affaires net s'est élevé à 2,75 milliards de dollars sur la période allant d'avril à juin, soit une croissance de 8% en monnaies locales et de 5% à taux de changes constants.



Le volume contribuant à la croissance à hauteur de huit points de pourcentage, ce qui a plus que compensé un impact négatif de trois points de pourcentage lié l'érosion des prix.



L'augmentation des ventes a été principalement soutenue par l'Europe, qui a bénéficié d'une forte croissance des ventes (+12%, +6% à changes constants) et à la vigueur des biosimilaires, qui représentent désormais 30% du chiffre d'affaires.



Sur l'ensemble du premier semestre, 5le chiffre d'affaires s'est accru de 4% en données publiées comme à taux de changes constants, à 5,23 milliards de dollars, pour un Ebitda 'core' qui a bondi de 20% à changes constants pour atteindre 1,05 milliard de dollars, reflétant une bonne maîtrise des coûts.



Les prévisions pour l'exercice 2025 ont été confirmées, avec une croissance à un chiffre dans la partie moyenne envisagée au niveau du chiffre d'affaires net et une marge d'Ebitda 'core' de l'ordre de 21%, contre 20% à l'issue du premier semestre.



A la Bourse de Zurich, l'action Sandoz grimpait de 8% jeudi matin dans le sillage de cette publication, affichant de loin la plus forte progression de l'indice SMI MID des moyennes capitalisations suisses.