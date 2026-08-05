Sandoz porté par l'essor de ses biosimilaires au 1er semestre
Sandoz dévoile un BPA coeur de 1,71 USD au titre du 1er semestre 2026, en croissance de 11% à taux de change constants, ainsi qu'une marge opérationnelle coeur de 20,9%, en amélioration de 0,9 point par rapport à la même période de 2025.
A 5 761 MUSD, le chiffre d'affaires du groupe suisse spécialisé dans les médicaments à bas prix a progressé de 5% à taux de change constants, une croissance de 20% dans les biosimilaires ayant largement compensé un recul de 1% dans les génériques.
"Les ventes du 2e trimestre se sont révélées particulièrement encourageantes, portées par une performance exceptionnelle des biosimilaires", souligne le CEO Richard Saynor, précisant que cette catégorie représente désormais un tiers des ventes du groupe.
"Notre portefeuille et notre pipeline en expansion, combinés à un environnement réglementaire de plus en plus rationalisé et à l'achèvement imminent de notre plateforme de biosimilaires intégrée verticalement, renforceront encore notre position de leader", poursuit-il.
Sandoz anticipe ainsi une croissance continue en 2026 qui, associée à une évolution favorable du mix des ventes, à de nouveaux gains d'efficacité opérationnelle et à une discipline rigoureuse en matière de coûts, devrait se traduire par une expansion de la marge d'EBITDA coeur.
En conséquence, la société confirme ses attentes pour l'ensemble de 2026, à savoir une croissance du chiffre d'affaires à taux de change constants d'un pourcentage "moyen à élevé à un chiffre", ainsi qu'une expansion de la marge d'EBITDA coeur d'environ 100 points de base.
Richard Saynor currently works at Sandoz International GmbH, as Chief Executive Officer, Sandoz AG, as Chief Executive Officer from 2019, Sandoz BV, as Chief Executive Officer, and Sandoz Group AG, as Chief Executive Officer from 2019. Mr. Saynor also formerly worked at Generics (U.K.) Ltd., as General Manager. Mr. Saynor received his undergraduate degree from the University of Bradford.
Sandoz Group AG est une entreprise suisse active dans le secteur des technologies de la santé. La société opère dans deux domaines : les produits génériques et les biosimilaires. L'activité Génériques développe, fabrique et commercialise des principes actifs et des formes galéniques finies de produits pharmaceutiques à petites molécules, des formes galéniques finies d'anti-infectieux, des principes pharmaceutiques actifs et des produits intermédiaires. L'activité Biosimilaires développe, fabrique et commercialise des produits à base de protéines et d'autres produits biologiques qui sont similaires à d'autres médicaments biologiques déjà approuvés. Le portefeuille de produits de la société, qui comprend des génériques et des biosimilaires, couvre tous les domaines thérapeutiques pour le traitement des patients, tels que les maladies cardiovasculaires, le système nerveux central, l'oncologie, les anti-infectieux, la douleur et les maladies respiratoires. La société sert des clients dans le monde entier.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.