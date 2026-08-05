Sandoz porté par l'essor de ses biosimilaires au 1er semestre

Sandoz dévoile un BPA coeur de 1,71 USD au titre du 1er semestre 2026, en croissance de 11% à taux de change constants, ainsi qu'une marge opérationnelle coeur de 20,9%, en amélioration de 0,9 point par rapport à la même période de 2025.

A 5 761 MUSD, le chiffre d'affaires du groupe suisse spécialisé dans les médicaments à bas prix a progressé de 5% à taux de change constants, une croissance de 20% dans les biosimilaires ayant largement compensé un recul de 1% dans les génériques.



"Les ventes du 2e trimestre se sont révélées particulièrement encourageantes, portées par une performance exceptionnelle des biosimilaires", souligne le CEO Richard Saynor, précisant que cette catégorie représente désormais un tiers des ventes du groupe.



"Notre portefeuille et notre pipeline en expansion, combinés à un environnement réglementaire de plus en plus rationalisé et à l'achèvement imminent de notre plateforme de biosimilaires intégrée verticalement, renforceront encore notre position de leader", poursuit-il.



Sandoz anticipe ainsi une croissance continue en 2026 qui, associée à une évolution favorable du mix des ventes, à de nouveaux gains d'efficacité opérationnelle et à une discipline rigoureuse en matière de coûts, devrait se traduire par une expansion de la marge d'EBITDA coeur.



En conséquence, la société confirme ses attentes pour l'ensemble de 2026, à savoir une croissance du chiffre d'affaires à taux de change constants d'un pourcentage "moyen à élevé à un chiffre", ainsi qu'une expansion de la marge d'EBITDA coeur d'environ 100 points de base.