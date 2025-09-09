Sandoz annonce avoir conclu un accord avec Regeneron, résolvant tous les litiges relatifs aux brevets liés à son biosimilaire américain aflibercept, et ouvrant ainsi la voie au lancement d'Enzeevu (aflibercept-abzv) d'ici la fin de 2026 aux Etats-Unis.
Le kit de flacon de 2 mg Enzeevu, avec seringue préremplie pour injection intravitréenne, sont indiqués pour améliorer et maintenir l'acuité visuelle chez les patients atteints de dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) néovasculaire.
Ce lancement anticipé de ce biosimilaire d'Eylea approuvé par la FDA américaine renforcera le portefeuille de Sandoz, fera progresser sa stratégie de croissance aux Etats-Unis et garantira l'accès d'un plus grand nombre de patients à ce médicament.
La résolution du litige a fait suite à des mois de défense de Sandoz contre les allégations de Regeneron selon lesquelles la société suisse aurait enfreint jusqu'à 46 brevets expirant jusqu'en 2040, protégeant le médicament de référence Eylea.
Publié le 09/09/2025 à 08:04
