Sandoz annonce avoir conclu un accord avec Regeneron, résolvant tous les litiges relatifs aux brevets liés à son biosimilaire américain aflibercept, et ouvrant ainsi la voie au lancement d'Enzeevu (aflibercept-abzv) d'ici la fin de 2026 aux Etats-Unis.

Le kit de flacon de 2 mg Enzeevu, avec seringue préremplie pour injection intravitréenne, sont indiqués pour améliorer et maintenir l'acuité visuelle chez les patients atteints de dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) néovasculaire.

Ce lancement anticipé de ce biosimilaire d'Eylea approuvé par la FDA américaine renforcera le portefeuille de Sandoz, fera progresser sa stratégie de croissance aux Etats-Unis et garantira l'accès d'un plus grand nombre de patients à ce médicament.

La résolution du litige a fait suite à des mois de défense de Sandoz contre les allégations de Regeneron selon lesquelles la société suisse aurait enfreint jusqu'à 46 brevets expirant jusqu'en 2040, protégeant le médicament de référence Eylea.