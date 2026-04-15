Sandoz va fournir des médicaments essentiels au Rwanda

Sandoz annonce la signature d'un accord direct de fabrication et d'approvisionnement avec le gouvernement rwandais, afin de promouvoir la fourniture stable de médicaments essentiels au Rwanda, y compris des antibiotiques et des thérapies contre le cancer.

Le fabricant suisse de médicaments génériques et biosimilaires ajoute que ces médicaments seraient également fournis à certains pays partenaires africains sélectionnés, avec un potentiel d'expansion à l'avenir.



L'accord, signé à Kigali, fait suite à la publication, en août dernier, du Communiqué d'Alpbach au Tyrol (Autriche), un engagement multisectoriel et multinational pour garantir l'approvisionnement européen en antibiotiques, à la fois en Europe et dans les régions partenaires.



Le Communiqué a été approuvé par Sandoz comme leader mondial de la production d'antibiotiques génériques et soutenu par le gouvernement du Rwanda, qui accueille également l'Agence africaine des médicaments.



"Cet accord historique, couvrant initialement environ 60 produits, constitue une première étape vers un modèle régional durable d'approvisionnement pour des médicaments abordables et de haute qualité", commente Simon Goeller, chief transformation and growth officer chez Sandoz.