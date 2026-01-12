Sandra Gomez nommée vice-présidente stratégie, produits et business Dacia

Renault fait part de la nomination de Sandra Gomez comme vice-présidente stratégie, produits et business Dacia à compter du 1er janvier 2026, succédant à Patrice Lévy Bencheton qui est nommé directeur du programme VU pour Renault Group.

Reportant dans ses nouvelles fonctions à Katrin Adt, CEO de la marque Dacia, Sandra Gomez a pour mission de piloter la stratégie Dacia et la performance globale des produits de la marque, de l'amont à la vie série.



A la création d'Ampere le 1er novembre 2023, Sandra Gomez a pris la responsabilité du Plan Produit et des composants EV & Software, avant de voir ses responsabilités élargies à la Stratégie Ampere en avril 2025.



"Elle y a joué un rôle central dans le cadrage amont des futurs véhicules électriques et dans la construction de la trajectoire stratégique de l'entité", met en avant le constructeur automobile au losange.