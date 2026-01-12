Sandra Gomez nommée vice-présidente stratégie, produits et business Dacia
Renault fait part de la nomination de Sandra Gomez comme vice-présidente stratégie, produits et business Dacia à compter du 1er janvier 2026, succédant à Patrice Lévy Bencheton qui est nommé directeur du programme VU pour Renault Group.
Reportant dans ses nouvelles fonctions à Katrin Adt, CEO de la marque Dacia, Sandra Gomez a pour mission de piloter la stratégie Dacia et la performance globale des produits de la marque, de l'amont à la vie série.
A la création d'Ampere le 1er novembre 2023, Sandra Gomez a pris la responsabilité du Plan Produit et des composants EV & Software, avant de voir ses responsabilités élargies à la Stratégie Ampere en avril 2025.
"Elle y a joué un rôle central dans le cadrage amont des futurs véhicules électriques et dans la construction de la trajectoire stratégique de l'entité", met en avant le constructeur automobile au losange.
Renault figure parmi les 1ers constructeurs automobiles mondiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de véhicules (89,8%) : 2 264 815 véhicules particuliers et utilitaires vendus en 2024, répartis par marque entre Renault (1 577 351), Dacia (676 340), Renault Korea Motors (6 539) et Alpine (4 855) ;
- prestations de services (10,2%) : prestations de financement des ventes (achat, location, crédit-bail, etc.), de services associés (entretien, extension de garantie, assistance, etc.) et de services de mobilité.
A fin 2024, le groupe dispose de 25 sites industriels dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (29,9%), Europe (49,8%), Amériques (8,3%), Eurasie (5,1%), Asie-Pacifique (3,9%), Afrique et Moyen Orient (3%).
