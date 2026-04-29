L'envolée boursière de Sands China Ltd. témoigne de la confiance des investisseurs dans le renouveau du secteur du jeu à Macao, alors que le géant des complexes intégrés tire parti de l'explosion des flux de visiteurs et de la demande pour l'hôtellerie de prestige. Si la dynamique des revenus s'accélére dans les casinos et les hôtels de luxe, les pressions sur les marges révèlent une intensification de la concurrence.

Sands China s'impose comme un opérateur de premier plan de complexes touristiques intégrés à Macao, le plus grand marché mondial du jeu et l'unique destination en Chine proposant des casinos légalisés. Cotée aux îles Caïmans en 2009, la société exploite cinq établissements phares — The Venetian Macao, The Londoner Macao, The Parisian Macao, The Plaza Macao et Sands Macao — répartis entre le Cotai Strip et la péninsule de Macao. Détenue à 74,80 % par Las Vegas Sands Corp., l'entreprise concentre exclusivement ses activités à Macao, constituant ainsi un pur 'pure-play' sur le secteur du tourisme et du jeu de la région.

Sands China a fait preuve d'une solide dynamique opérationnelle sur l'ensemble de son portefeuille au cours de l'exercice 2025, accueillant environ 98 millions de visiteurs d'affaires et d'agrément. La division hôtelière a délivré une performance exceptionnelle, avec des taux d'occupation en hausse parallèlement au revenu par chambre disponible (RevPAR), malgré une contraction temporaire de l'inventaire lors de la conversion du Sheraton en Londoner Grand, achevée en avril 2025.

Dans les salles de jeux, la société a enregistré des gains de parts de marché significatifs : le volume des mises 'non-rolling chip' a bondi de 27,2 % sur un an pour atteindre 8,6 milliards de dollars US, tandis que le volume des 'rolling chips' a progressé de 26,5 % à 9,7 milliards USD. Le segment des machines à sous a littéralement explosé de 36,5 % pour s'établir à 8,3 milliards USD. Les taux de rétention ('win percentages') sont restés sains, s'élevant à 22,7 % pour les tables de masse et 3,4 % pour le segment VIP, reflétant une gestion efficace des salles et une forte demande sur tous les segments de jeu.

Par ailleurs, le groupe a mis en oeuvre une stratégie d'investissement transformationnelle axée sur la montée en gamme, marquée par l'achèvement de la conversion du Londoner Grand. Les 310 millions USD investis dans The Londoner Macao en 2025 (après 540 millions USD en 2024) ont transformé l'ancien Sheraton Grand en premier hôtel 'Luxury Collection' de Marriott International à Macao, créant 2 405 chambres et suites premium, tout en modernisant les zones de jeu et en élargissant l'offre de restauration, de vente au détail et de divertissement.

Une croissance portée par les revenus

Sands China a délivré une performance solide pour l'exercice 2025, affichant un chiffre d'affaires net total de 7,4 milliards USD, soit une hausse de 5,1 % par rapport aux 7,08 milliards USD de l'exercice 2024. La croissance a été particulièrement marquée dans les revenus hôteliers, qui ont grimpé de 10,2 % à 853 millions USD, portés par l'amélioration des taux d'occupation et du RevPAR, malgré les travaux de conversion des tours Sheraton.

Les revenus des casinos ont progressé de 4,4 % sur un an pour atteindre 5,6 milliards USD, tandis que les activités des centres commerciaux ont contribué à hauteur de 521 millions USD (+5,7 %), témoignant de la diversification des moteurs de croissance du groupe.

Malgré cette dynamique, Sands China a subi une compression de ses marges en 2025. L'EBITDA ajusté des propriétés a légèrement reculé de 0,7 % à 2,3 milliards USD, soit une marge de 31 % contre 32,9 % l'année précédente.

L'impact sur le résultat net a été encore plus prononcé, avec un repli de 14,3 % à 896 millions USD (marge de 12 %), contre 1,1 milliard USD en 2024, illustrant les vents contraires opérationnels auxquels le secteur des complexes intégrés est confronté.

Un potentiel de hausse en vue

Porté par la croissance de ses revenus, le cours de l'action a progressé de 17,3 % au cours des 12 derniers mois, portant la capitalisation boursière à 14,5 milliards USD. De plus, les analystes tablent sur un rendement du dividende d'environ 7,4 %.

Avec un PER prospectif de 13,4x basé sur les bénéfices estimés pour 2026, soit un niveau nettement inférieur à sa moyenne sur trois ans de 25,9x, le titre s'échange avec une décote attrayante. Le consensus demeure résolument haussier avec une unanimité de recommandations à l'achat (21 'Buy') pour un objectif de cours moyen de 2,8 USD, ce qui implique un potentiel de hausse de 37,8 % par rapport au cours actuel (2,1 USD).

Quelques nuages à l'horizon

Si la valorisation séduisante de Sands China et l'enthousiasme des analystes reflètent une réelle dynamique opérationnelle, les investisseurs doivent toutefois pondérer les vents contraires qui subsistent. La concentration géographique exclusive de la société engendre une vulnérabilité existentielle face aux évolutions réglementaires à Macao, aux restrictions de voyage transfrontalières ou au ralentissement économique régional, autant de facteurs échappant au contrôle de la direction.

L'intensification de la concurrence des complexes rivaux menace de maintenir la pression sur les marges, tandis que les besoins élevés en dépenses d'investissement pourraient peser sur les retours de liquidités. La cyclicité inhérente au secteur du jeu, couplée aux turbulences macroéconomiques potentielles affectant les dépenses de loisirs, ajoute des strates d'incertitude.

Bien que la stratégie de repositionnement sur le luxe semble pertinente, des risques d'exécution subsistent alors que l'entreprise évolue dans un paysage concurrentiel et réglementaire en pleine mutation à Macao.