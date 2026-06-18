Sandvik en légère hausse avec des propos de Deutsche Bank
Sandvik gagne près de 1% vers 400 SEK à Stockholm, aidé par des propos positifs de Deutsche Bank, qui réaffirme sa recommandation à l'achat avec un objectif de cours relevé de 424 à 445 SEK, dans l'attente des résultats du 2e trimestre qui seront publiés le 17 juillet.
"L'entreprise connaît des dynamiques de marché positives tant dans le secteur minier que dans l'industrie, mais les perspectives de croissance deviennent plus difficiles à partir de maintenant dans l'industrie minière", concède la banque allemande.
Cela dit, Deutsche Bank pense que le fabricant de machines-outils et d'outils industriels publiera des résultats trimestriels conformes à ses estimations, légèrement supérieurs au consensus pour le 2e trimestre et pour l'ensemble de l'exercice.
"Nous observons un meilleur levier opérationnel positif au cours du trimestre, avec une expansion de la marge d'EBITA du groupe d'environ 300 points de base sur un an et un effet de change moins négatif", ajoute-t-elle.
Sandvik AB figure parmi les 1ers fabricants mondiaux de machines-outils et d'outils industriels. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- machines et équipements d'exploitation minière et de construction (51,8% ; n° 1 mondial) : semi-remorques de forage, outils de perforation des roches, excavateurs, engins de levage, etc. ;
- outils et machines-outils de coupe (39,5%) : destinés à l'usinage des métaux ;
- équipements de traitement des roches et des minéraux (8,7%) : équipements de concassage et de criblage, outils de fixation, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (26%), Amérique du Nord (24,9%), Asie (17,6%), Afrique et Moyen-Orient (12,4%), Australie et Nouvelle-Zélande (12,2%) et Amérique du Sud (6,9%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.