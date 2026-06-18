"L'entreprise connaît des dynamiques de marché positives tant dans le secteur minier que dans l'industrie, mais les perspectives de croissance deviennent plus difficiles à partir de maintenant dans l'industrie minière", concède la banque allemande.

Cela dit, Deutsche Bank pense que le fabricant de machines-outils et d'outils industriels publiera des résultats trimestriels conformes à ses estimations, légèrement supérieurs au consensus pour le 2e trimestre et pour l'ensemble de l'exercice.

"Nous observons un meilleur levier opérationnel positif au cours du trimestre, avec une expansion de la marge d'EBITA du groupe d'environ 300 points de base sur un an et un effet de change moins négatif", ajoute-t-elle.