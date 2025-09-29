Sanjiv Lamba promu président du conseil de Linde

Linde annonce que son conseil d'administration a nommé Sanjiv Lamba, actuellement directeur général (CEO), au poste supplémentaire de président du conseil d'administration, à compter du 31 janvier 2026.



Sanjiv Lamba succédera à Steve Angel, qui prévoit de quitter le conseil fin janvier et de prendre sa retraite après 25 ans de services. Il est président du conseil depuis 2022, après avoir occupé le poste de CEO de 2018 à 2022.



Parallèlement à ces changements au sein du conseil, Linde nomme Sean Durbin au poste de directeur de l'exploitation (COO) à compter du 1er octobre, afin d'accélérer les initiatives de croissance et de continuer à favoriser l'excellence opérationnelle.



Sean Durbin travaille chez Linde depuis plus de 30 ans, où il a occupé divers postes de direction aux Etats-Unis et en Europe, dont le plus récent est celui de vice-président exécutif de Linde Amérique du Nord depuis septembre 2023.



