Linde annonce que son conseil d'administration a nommé Sanjiv Lamba, actuellement directeur général (CEO), au poste supplémentaire de président du conseil d'administration, à compter du 31 janvier 2026.
Sanjiv Lamba succédera à Steve Angel, qui prévoit de quitter le conseil fin janvier et de prendre sa retraite après 25 ans de services. Il est président du conseil depuis 2022, après avoir occupé le poste de CEO de 2018 à 2022.
Parallèlement à ces changements au sein du conseil, Linde nomme Sean Durbin au poste de directeur de l'exploitation (COO) à compter du 1er octobre, afin d'accélérer les initiatives de croissance et de continuer à favoriser l'excellence opérationnelle.
Sean Durbin travaille chez Linde depuis plus de 30 ans, où il a occupé divers postes de direction aux Etats-Unis et en Europe, dont le plus récent est celui de vice-président exécutif de Linde Amérique du Nord depuis septembre 2023.
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.
Sanjiv Lamba est directeur de l'exploitation chez Linde Plc, membre de l'Institut des comptables agréés de l'Inde, chef de l'unité commerciale régionale chez Linde Gas Asia Pte Ltd. et directeur des finances d'entreprise chez Boc Group Plc. Il siège au conseil d'administration de cinq autres sociétés.
Dans le passé, Sanjiv Lamba a été président de Linde India Ltd. et membre du conseil d'administration de Linde GmbH.
M. Lamba a obtenu un diplôme de premier cycle au St. Xavier's College.
Linde plc figure parmi les 1ers groupes mondiaux d'ingénierie et de production de gaz industriels. Le CA par activité se répartit comme suit :
- production et vente de gaz industriels (89,5%). Le CA par marché se ventile entre chimie et énergie (22%), industrie manufacturière (22%), santé (17%), métaux et exploitation minière (14%), industrie agroalimentaire (9%), industrie électronique (9%) et autres (7%) ;
- prestations d'ingénierie de surface (6,6%) ;
- autres (3,9%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume Uni (4,6%), Etats-Unis (32,2%), Allemagne (8,6%), Chine (7,8%), Australie (4%), Brésil (4%) et autres (38,8%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.