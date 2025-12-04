Sanofi annonce la finalisation de l'acquisition de Vicebio.
Cette acquisition apporte à Sanofi un candidat-vaccin combiné en phase précoce de développement contre le virus respiratoire syncytial (VRS) et le métapneumovirus humain (HMPV), deux virus respiratoires.
Elle renforce également les capacités de conception et de développement de vaccins grâce à la technologie " Molecular Clamp " de Vicebio.
Le candidat-vaccin acquis complète la position de Sanofi dans le domaine des vaccins respiratoires.
Il permet à Sanofi d'offrir un choix élargi aux médecins et aux patients pour la prévention du VRS et du HMPV en ajoutant un vaccin non-ARNm à son pipeline précise le groupe.
Sanofi acquerrait la totalité du capital de Vicebio pour un paiement initial total de 1,15 milliards de dollars, avec des paiements d'étape potentiels jusqu'à 450 millions en fonction des réalisations en matière de développement et de réglementation.
La transaction n'aura pas d'impact significatif sur les prévisions financières de Sanofi pour 2025.
Sanofi est le 1er groupe pharmaceutique européen. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits pharmaceutiques (79,8%) : médicaments de prescription dans les domaines de la médecine de spécialité (63,2% du CA ; destinés au traitement du sclérose en plaques, des maladies neurologiques, des maladies inflammatoires, des maladies auto-immunes, des maladies rares, des cancers et des maladies hématologiques rares) et de la médecine générale (36,8% ; destinés essentiellement au traitement du diabète et des maladies cardiovasculaires) ;
- vaccins humains (20,2%) : vaccins pédiatriques, vaccins contre la grippe, la méningite et la poliomyélite, vaccins de rappel et vaccins destinés aux voyageurs et aux zones endémiques.
A fin 2024, le groupe dispose de 52 sites de production dans le monde.
En octobre 2024, l'activité produits de santé grand public (Opella) a été classifiée en tant qu'activité abandonnée.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (4,4%), Europe (17,6%), Etats-Unis (48,7%), Chine (6,5%) et autres (22,8%).
