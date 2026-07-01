Sanofi a publié son "aide-mémoire" pour le deuxième trimestre
Le laboratoire français a dévoilé un document conçu pour faciliter la modélisation financière des résultats trimestriels. Il couvre les éléments non comparables, l'impact des devises étrangères et le nombre d'actions. Les résultats du second trimestre 2026 de Sanofi seront publiés le 30 juillet 2026.
Dans cette note, le laboratoire français indique que sur la base de l'évolution des taux de change depuis le début de l'année, l'impact des devises au deuxième trimestre 2026 est estimé à environ -2% sur le chiffre d'affaire et à environ -3% sur le bénéfice net par action des activités.
Sanofi rappelle également que sa marge brute des activités devrait augmenter en 2026, même si cette progression ne devrait pas être linéaire et pourrait fluctuer d'un trimestre à l'autre en raison du mix produit et de la saisonnalité.
Sanofi est le 1er groupe pharmaceutique européen. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits pharmaceutiques (81,8%) : médicaments de prescription destinés au traitement du sclérose en plaques, des maladies neurologiques, des maladies inflammatoires, des maladies auto-immunes, des maladies rares, des cancers et des maladies hématologiques rares ;
- vaccins humains (18,2%) : vaccins pédiatriques, vaccins contre la grippe, la méningite et la poliomyélite, vaccins de rappel et vaccins destinés aux voyageurs et aux zones endémiques.
A fin 2025, le groupe dispose de 37 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (3,9%), Europe (17,1%), Etats-Unis (50,8%), Chine (6%) et autres (22,2%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.