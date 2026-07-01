Sanofi a publié son "aide-mémoire" pour le deuxième trimestre

Le laboratoire français a dévoilé un document conçu pour faciliter la modélisation financière des résultats trimestriels. Il couvre les éléments non comparables, l'impact des devises étrangères et le nombre d'actions. Les résultats du second trimestre 2026 de Sanofi seront publiés le 30 juillet 2026.

Dans cette note, le laboratoire français indique que sur la base de l'évolution des taux de change depuis le début de l'année, l'impact des devises au deuxième trimestre 2026 est estimé à environ -2% sur le chiffre d'affaire et à environ -3% sur le bénéfice net par action des activités.



Sanofi rappelle également que sa marge brute des activités devrait augmenter en 2026, même si cette progression ne devrait pas être linéaire et pourrait fluctuer d'un trimestre à l'autre en raison du mix produit et de la saisonnalité.