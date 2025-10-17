Sanofi a reçu un avis négatif concernant la demande d'autorisation de mise sur le marché du Rezurock

Le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments a rendu un avis négatif concernant la demande d'autorisation de mise sur le marché du Rezurock (belumosudil) pour le traitement de troisième intention des adultes et des enfants atteints de maladie chronique du greffon contre l'hôte (cGVHD).



Sanofi demandera un réexamen de l'avis du CHMP.



La cGVHD est une complication potentiellement mortelle qui dévaste la vie de près de 50 % des patients qui subissent une greffe de cellules souches. La cGVHD est considérée comme l'une des principales causes de morbidité et de mortalité tardive sans rechute après une greffe de cellules souches.



Le Rezurock est actuellement approuvé dans 20 pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada pour le traitement des patients âgés de 12 ans et plus atteints de cGVHD.



' Nous sommes déçus par l'avis négatif rendu par le CHMP concernant le Rezurock dans l'UE, mais nous restons déterminés à servir la communauté de patients transplantés ', a déclaré Olivier Charmeil, Vice-président exécutif, Médicaments généraux chez Sanofi.



' Sanofi est convaincu par l'ensemble des données cliniques et des données probantes du monde réel qui soulignent l'efficacité constante du Rezurock et son profil de sécurité bien établi dans le traitement de troisième intention de la maladie chronique du greffon contre l'hôte. '

