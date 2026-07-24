Sanofi abandonne l'Amlitélimab dans la dermatite atopique et rationalise son portefeuille

Dans le cadre d'une revue stratégique de son portefeuille de R&D, Sanofi (-2,11%, à 74,77 euros) a officialisé l'arrêt définitif du développement clinique de l'Amlitélimab, pour le traitement de la dermatite atopique (DA) modérée à sévère. Le groupe français a confirmé qu'il ne soumettra pas la molécule aux autorités réglementaires mondiales.

Bien que l'étude d'extension à long terme de phase 3 Estuary ait montré un maintien de la réponse clinique sans rechute chez les patients de 12 ans et plus, ainsi qu'un profil de sécurité favorable, le laboratoire a conclu que l'Amlitélimab n'apporterait pas d'amélioration significative par rapport au traitement standard déjà disponible sur le marché.



Sanofi a indiqué qu'il travaillera avec les chercheurs et les autorités de santé pour assurer la fermeture progressive des essais en cours et la transition des soins pour les patients inclus.



Cette décision s'inscrit dans une politique de stricte allocation du capital en R&D, visant à concentrer les investissements sur des actifs thérapeutiques fortement différenciés.



Sur le plan financier, le laboratoire a maintenu toutes ses prévisions financières pour l'exercice 2026.



Pour AlphaValue, les investisseurs avaient déjà commencé à réviser à la baisse le potentiel commercial de ce produit, même après l'annonce de résultats de phase III en apparence positifs en septembre 2025, dans la mesure où son efficacité n'était pas nettement supérieure à celle du Dupixent (dont les brevets doivent commencer à expirer à partir de 2031).



Selon le broker, la nouvelle présidente-directrice générale, Belén Garijo, ne semble pas disposée à investir à perte dans des actifs qui n'ont pas de chances significatives de s'imposer.



Les analystes tablent sur une réaction assez négative des marchés, en raison du changement de posture de l'entreprise sur ses actifs consécutif au changement de direction. La crédibilité du groupe ces derniers temps avait toujours été sujette à caution.