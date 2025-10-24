Sanofi publie un BNPA des activités de 2,91 euros au titre du troisième trimestre 2025, en progression de 7% (+13,2% à taux de changes constants ou TCC), 'soutenu par une gestion disciplinée des dépenses, par l'accent mis sur la R&D et par l'efficience opérationnelle'.
Son chiffre d'affaires s'est accru de 2,3% à 12,43 milliards d'euros (+7% à TCC). Ses ventes des nouveaux lancements pharmaceutiques ont grimpé de 57,1% à 1 MdEUR, et celles de Dupixent, de 26,2% à 4,2 MdsEUR, mais celles de vaccins ont diminué de 7,8% à 3,4 MdsEUR.
'Comme prévu, les ventes de vaccins antigrippaux ont diminué, en raison d'une concurrence accrue sur les prix et d'une diminution des taux de vaccination', explique Paul Hudson, le directeur général du groupe de santé.
Sanofi confirme prévoir un fort rebond du BNPA des activités en 2025, avec une hausse à TCC dans la fourchette basse d'un pourcentage à deux chiffres (hors rachat d'actions), et anticipe pour son chiffre d'affaires une croissance en pourcentage à un chiffre élevé à TCC.
Sanofi est le 1er groupe pharmaceutique européen. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits pharmaceutiques (79,8%) : médicaments de prescription dans les domaines de la médecine de spécialité (63,2% du CA ; destinés au traitement du sclérose en plaques, des maladies neurologiques, des maladies inflammatoires, des maladies auto-immunes, des maladies rares, des cancers et des maladies hématologiques rares) et de la médecine générale (36,8% ; destinés essentiellement au traitement du diabète et des maladies cardiovasculaires) ;
- vaccins humains (20,2%) : vaccins pédiatriques, vaccins contre la grippe, la méningite et la poliomyélite, vaccins de rappel et vaccins destinés aux voyageurs et aux zones endémiques.
A fin 2024, le groupe dispose de 52 sites de production dans le monde.
En octobre 2024, l'activité produits de santé grand public (Opella) a été classifiée en tant qu'activité abandonnée.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (4,4%), Europe (17,6%), Etats-Unis (48,7%), Chine (6,5%) et autres (22,8%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.