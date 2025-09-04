Sanofi plonge de 9% dans les premiers échanges à la Bourse de Paris le 4 septembre 2025, à 78,23 EUR. Le laboratoire avait annoncé avant l'ouverture un succès en phase III avec l'amlitélimab dans la dermatite atopique. Le candidat-médicament a atteint tous les critères d'évaluation principaux et secondaires clés dans l'étude de phase III COAST 1 menée chez des adultes et des adolescents. Le marché semble se focaliser sur les performances moins favorables que prévu.

A ce stade, l'explication la plus valable est que les taux de réponse de l'étude sont décevants par rapport au placebo. L'étude a certes atteint les critères principaux et secondaires, mais les pourcentages sont relativement faibles (19,1% au placebo vs 39,1% à 12 semaines pour l'amélioration de l'indice EASI et 9,2% au placebo vs 22,5% à 12 semaines pour la peau nette). Un bon connaisseur du dossier signale que le Dupixent, l'autre traitement phare de Sanofi déjà commercialisé dans la dermatite atopique, affiche de meilleures performances.

Capture d'écran CP Sanofi

Amlitélimab est un traitement innovant contre la dermatite atopique, qui agit en modulant le système immunitaire via OX40L, avec l’ambition d’offrir une efficacité durable et une posologie très allégée (jusqu’à 4 injections par an). L'anticorps monoclonal humain, initialement baptisé KI1005, est issu de la recherche de Kymab, une société rachetée en 2021 par Sanofi alors que le candidat venait de franchir une phase IIa. Kymab avait été acquise pour 1,1 MdUSD, plus 350 MUSD de paiements d'étapes potentiels.

Les analystes estimaient que le candidat avait un potentiel de plus de 5 MdsEUR de ventes annuelles au pic, parce que sa posologie allégée le rendait moins contraignant que les traitements existants. Cet objectif pourrait être modéré par les résultats du jour, même si l'avantage posologique et le succès clinique ne sont pas remis en cause.