Sanofi dans le haut du palmarès, Jefferies toujours à l'achat

Sanofi se distingue dans le haut du palmarès du CAC 40 avec un gain de 3,10%, à 75,80 euros, soutenu par Jefferies qui a maintenu sa recommandation à l'achat, avec une cible de cours de 100 euros, ce qui représente un potentiel de hausse de 36% par rapport à la clôture de mercredi.

La banque d'investissement américaine salue le fait que le laboratoire français continue de faire progresser sa franchise d'immunologie grâce à un pipeline de phase avancée large et en expansion. Ce dernier comprend notamment cinq programmes de phase III, avec le potentiel de passer à huit à court terme.



Autre point positif, les perspectives à long terme pour les vaccins restent solides malgré une surveillance réglementaire à court terme. La direction reste confiante dans les perspective à plus long terme, "car la prévalence des maladies infectieuses est toujours bien réelle et progresse", même si les deux dernières saisons grippales ont été les "pires" observées au cours des 16 dernières années.



L'ambition du groupe est de porter le taux de couverture vaccinale de Beyfortus (un vaccin destiné à prévenir les infections dues au virus respiratoire syncytial chez les nourrissons et les jeunes enfants) au-delà des 55% actuels. Pour Jefferies, il s'agit d'un actif clé à surveiller.