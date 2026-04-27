Sanofi dans le rouge, UBS toujours neutre

Sanofi cède du terrain à Paris (-1,36%, à 78,99 euros) dans un marché particulièrement prudent (-0,01% pour le CAC 40) et se dirige vers un deuxième repli consécutif.

Sanofi cède du terrain à Paris (-1,36%, à 78,99 euros) dans un marché particulièrement prudent (-0,01% pour le CAC 40) et se dirige vers un deuxième repli consécutif.



Si UBS a confirmé sa recommandation à neutre sur le titre du laboratoire français avec un objectif de cours de 88 euros, les analystes ont indiqué qu'ils s'attendaient à une solide performance au premier trimestre, mais pas à ce que les résultats dépassent les attentes.



Ils se sont notamment attardés sur la croissance continue de Dupixent, le principal produit du groupe qui a généré près de 40% des ventes totales sur les trois premiers mois de l'année. Ce traitement a désormais atteint un rythme de 17 milliards d'euros de ventes annuelles, illustrant son potentiel durable dans la dermatite atopique et le bénéfice des indications récemment élargies. Toutefois, les analystes s'attendent à une modération de sa croissance dans les trimestres à venir.



Pour UBS, après des nouvelles décevantes sur le portefeuille de projets, l'amélioration de la capacité de renouvellement est essentielle pour que les investisseurs reprennent confiance. En revanche, pour une véritable revalorisation boursière, il faudra probablement attendre des informations sur la future orientation stratégique, et particulièrement une dynamique du pipeline, qu'elle soit organique ou via des opérations de croissance externe. Le nouveau PDG doit arriver le 29 avril prochain.



Les analystes précisent avoir apporté des changements négligeables à leurs attentes, notamment sur les estimations de bénéfice par action (BPA) "core" moyen pour 2026-2031 (-1%) pour refléter des investissements plus élevés en frais de ventes et administratifs, partiellement compensés par les ventes solides du Dupixent à court terme et des frais financiers moins élevés.